Metro finaliza la primera fase de renovación de tornos de la red: 419 nuevos equipos en 30 estaciones

Archivo - Tornos de la estación de metro 'Moncloa' en la línea 6 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha finalizado la primera fase de renovación de tornos en la red con la instalación de 419 nuevos equipos en más de 30 estaciones y ha iniciado los trabajos para una segunda, con 38 nuevos aparatos en tres estaciones (Ventas, El Casar y Feria de Madrid). El objetivo es llegar a 272 nuevos durante los próximos meses para alcanzar una tercera fase después.

Esta primera fase, que ha contado con una inversión de 19,09 millones de euros (IVA incluido), ha permitido sustituir los antiguos aparatos por otros con un diseño patentado por la propia empresa pública y que presentan mejoras en el ámbito de la accesibilidad, información al viajero y la reducción de costes de mantenimiento.

En cuanto a la mejora de accesibilidad, los nuevos tornos incrementan el espacio de paso, sin reducir el número de equipos en los vestíbulos, de modo que se ofrece mayor comodidad y la adaptación a todo tipo de usuario.

Además, cuentan con pantallas de información, altavoz, paneles LED y un sistema 'feedback' de validación muy "fácil, entendible y visible". A través de colores que iluminan tanto la zona de validación como diversos elementos del equipo, los viajeros saben en todo momento el estado del equipo y si han validado correctamente el acceso.

También permiten entrar directamente al suburbano utilizando tarjetas bancarias de crédito o débito, tanto físicas como integradas en teléfonos móviles o relojes inteligentes mediante tecnología contactless, sin necesidad de adquirir previamente una Tarjeta de Transporte Público (TTP), una medida que se puede realizar desde el pasado 1 de junio.

Asimismo, los equipos cuentan con materiales antivandálicos y han eliminado de su diseño numerosos elementos mecánicos, con un inferior coste de mantenimiento. Su desarrollo, precisamente, ha sido fruto de la investigación y trabajo de profesionales de Metro de Madrid, tras un exhaustivo análisis de las necesidades de los usuarios, tanto internos de la compañía como externos.

Los nuevos equipos han sido instalados en las estaciones de Alonso Mendoza, Arganzuela-Planetario, Avenida de América, Begoña, Carpetana, Casa de Campo, Casa del Reloj, Conservatorio, Cuatro Caminos, El Carrascal, Getafe Central, Hospital Severo Ochoa, Juan de la Cierva, Laguna, las Tablas, Los Espartales, Lucero, Manuel de Falla, Marqués de Valdavia, Menéndez Pelayo, Moncloa, Montecarmelo, Nuevos Ministerios, Plaza Elíptica, Príncipe Pío, Puerta del Ángel, República Argentina, Reyes Católicos, Tres Olivos, Tribunal y Usera.

La compañía metropolitana avanza ya en la segunda fase, con 38 nuevos aparatos ya instalados en las estaciones de Ventas, El Casar y Feria de Madrid. El objetivo es llegar a 272 nuevos durante los próximos meses para alcanzar una tercera fase después, han indicado desde el Gobierno regional.

Esta primera fase ha sido financiada a través del Componente 6 "Movilidad sostenible, segura y conectada" y la Inversión 4 "Programa de apoyo para un transporte sostenible y digital" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

Por su parte, la segunda fase de implantación se encuentra cofinanciada al 40% por el Programa FEDER 2021-2027 de la Comunidad de Madrid dentro del OE 2.8 "Fomentar la movilidad urbana multimodal sostenible", como parte de la transición hacia una economía con nivel cero de emisiones netas de carbono.