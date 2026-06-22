Metro instala nuevas escaleras mecánicas en las estaciones de Prosperidad, San Blas y Estrella

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MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid avanza en su Plan de Accesibilidad a las instalaciones de la red con la instalación de nuevas escaleras mecánicas en las estaciones de Prosperidad (Línea 4), San Blas (Línea 7) y Estrella (Línea 9).

Con una inversión de 3,5 millones de euros y fecha prevista de finalización a principios de septiembre, los trabajos tienen como objetivo facilitar los desplazamientos de los viajeros y mejoran la conexión entre la vía pública, los vestíbulos y los andenes, han destacado desde el Gobierno regional.

En concreto, la estación de Prosperidad dispone desde este lunes de dos nuevas escaleras mecánicas que conectan la vía pública con el vestíbulo, completando el itinerario ya existente hasta los andenes.

Por su lado, en la estación de San Blas avanzan los trabajos para incorporar tres nuevos tramos, dos de ellos entre la calle y la zona de distribución de usuarios y el tercero, entre el nivel intermedio y los andenes.

Finalmente, está previsto que el próximo mes de julio arranquen los trabajos para instalar dos tramos de escaleras en la estación de Estrella.

Con esta actuación se ampliará una red que ya dispone de 1.709 escaleras mecánicas, en el marco del compromiso de la Comunidad de Madrid con un transporte público "más accesible y cómodo".

Desde 2023, el Ejecutivo regional ha destinado más de 228 millones de euros a la instalación de 65 ascensores para mejorar la accesibilidad en 17 estaciones. Entre las actuaciones ya concluidas destacan Avenida de América (líneas 4, 6, 7 y 9), con diez nuevos elevadores y un nuevo vestíbulo, y Begoña (L10), convertida ya en una estación 100% accesible.

Además, continúan las obras para incorporar otros 48 en 13 puntos de la red, incluidos 15 con acceso directo desde la calle hasta los andenes en Tetuán, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Carabanchel, Campamento y Canillejas.

También avanzan las remodelaciones de Ventas (líneas 2 y 5), que finalizará este año con cinco nuevos ascensores, y de Santiago Bernabéu (L10), cuya transformación integral concluirá en 2027 con 12 elevadores panorámicos, 24 escaleras mecánicas y una superficie que prácticamente triplicará la actual. A estas acciones se suman los trabajos en Ventilla, Duque de Pastrana y Alto de Extremadura.