Metro de Madrid corta la L9B entre Rivas y Arganda desde este sábado y habilita un servicio especial de autobuses

Se suspende el servicio de Metro entre las estaciones de Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid - METRO DE MADRID

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid acometerá este verano nuevas obras de mejora en la infraestructura ferroviaria que obligarán a interrumpir el servicio de la Línea 9B (TFM) entre las estaciones de Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey, desde este sábado y hasta el 13 de agosto.

Con motivo de estos trabajos, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha un servicio especial y gratuito de autobuses (SE9) para garantizar la movilidad de los viajeros durante el periodo en el que permanezca interrumpida la circulación ferroviaria, ha recordado el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) en una publicación de 'X'.

Las actuaciones forman parte de las obras de mejora de la superestructura de vía previstas para este verano y consistirán en la renovación de distintos elementos de la infraestructura ferroviaria con el objetivo de incrementar la fiabilidad y la seguridad del servicio. En este caso, las obras consisten en la mejora de la superestructura de vía, con renovación de aparatos de dilatación y colocación de contracarril.

Metro de Madrid recomienda a los usuarios consultar el recorrido, las paradas y los horarios del servicio especial de autobuses SE9 antes de iniciar su viaje durante el periodo de las obras.

PRÓXIMOS CORTES EN LA L6 Y L7

Asimismo, del 1 de agosto al 3 de septiembre se cerrará la estación de Moncloa de la Línea 6, lo que obliga a suspender el servicio en la 'Circular' entre Argüelles y Ciudad Universitaria.

En este caso, se acometerán trabajos de renovación de la vía y refuerzos de andén para la instalación de las puertas que permitan la automatización de la línea. Moncloa funcionó como cabecera durante los cierres realizados durante 2025, por lo que no pudo abordarse la actuación en esta estación.

Además, entre el 2 y el 28 de agosto, ambos incluidos, se suspenderá el servicio en la Línea 7 (Hospital del Henares-Pitis) entre las estaciones de Gregorio Marañon y Pitis, en el marco de los trabajos de renovación del sistema de señalización que desarrolla Metro y a los que se sumarán los de renovación del carril.

Este proyecto se enmarca en un plan más amplio, que contempla la renovación total de la señalización de la línea 7 entre las estaciones de Estadio Metropolitano y Pitis, y cuenta con una inversión de más de 33 millones de euros. En total, se va a actuar sobre 20 kilómetros de túnel y 24 estaciones.

Esta actuación está cofinanciada al 40% con cargo al Programa FEDER 2021-2027 de la Comunidad de Madrid para fomentar la movilidad urbana multimodal sostenible, como parte de la transición hacia una economía con nivel cero de emisiones netas de carbono.

SE SUMAN AL CORTE DE LA LÍNEA 10

Estos cortes se suman al que ya está en marcha en la Línea 10 (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur), en el tramo comprendido entre Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios, por obras en las estaciones de Cuzco y Santiago Bernabéu, y que se prolongará hasta el 21 de agosto.

En concreto, desde el pasado 28 de marzo estaba interrumpido el servicio entre Nuevos Ministerios y Cuzco por obras en la estación de Santiago Bernabéu y que el pasado día 4 de julio se extendió a Plaza de Castilla por trabajos en Cuzco.

De esta forma, hasta finales de agosto está previsto que esté interrumpido el servicio entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla, con servicio alternativo gratuito de autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) que cubre el servicio en superficie, la línea S10.

Además de este Servicio Especial de la EMT, se ha reforzado el servicio en las líneas 1 y 9 de Metro para facilitar los desplazamientos, así como las líneas de autobús 27 y 147, que conectan la zona del Paseo de la Castellana.

Desde la compañía metropolitana han recalcado que se ha escogido estas fechas teniendo en cuenta la menor demanda de viajeros registrada en esa zona durante el mes estival con el objetivo de limitar las molestias que conllevan este tipo de trabajos.