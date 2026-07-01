Metro reforzará el servicio en seis líneas durante el Orgullo y llegará hasta un 100% en momentos de gran afluencia

Archivo - Archivo.- Metro de Chueca - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid pondrá en marcha un dispositivo especial para reforzar el transporte público con motivo de la celebración del MADO-Madrid Orgullo 2026, que se desarrolla desde este miércoles y hasta el domingo en distintos puntos de la capital.

El plan aprobado por el Consorcio Regional de Transportes (CRTM)contempla el incremento del servicio en seis líneas --1, 2, 3, 4, 5 y 10--, con refuerzos que podrán alcanzar hasta el 100% en los momentos de mayor afluencia, especialmente durante los días centrales del evento.

Los refuerzos comenzarán este miércoles con el aumento del servicio en las líneas 1 y 5 a partir de las 19.00 horas, ampliándose el jueves a las líneas 2, 3 y 10.

El viernes y el sábado se registrarán los mayores incrementos, coincidiendo con la manifestación y los principales conciertos, mientras que el domingo también habrá más trenes desde las 18.00 horas con motivo de la clausura.

Asimismo, se incrementará el personal en estaciones estratégicas como Atocha, Sol, Gran Vía, Callao, Plaza de España o Chueca, con el fin de mejorar la atención al usuario y garantizar la seguridad en los puntos de mayor concentración.

Respecto a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), en función de la demanda se prevé el refuerzo de las líneas exprés del aeropuerto 203 y 200. En el caso de la red diurna, podría disponer de un total de 10 autobuses para atender el aumento de la demanda, mientras que en el caso de la red nocturna, podría reforzar con entre 10 y 15 autobuses en función demanda.

Por otro lado, las líneas de la EMT que atienden el distrito Centro podrán sufrir modificaciones y desvíos en sus itinerarios, tanto en las líneas diurnas como en las nocturnas. En cuanto a los autobuses interurbanos, el CRTM, también prevé el refuerzo de las líneas nocturnas que tienen cabecera en Atocha.

Desde el CRTM han recordado que, con el objetivo de mejorar el acceso a las celebraciones, el refuerzo podrá verse incrementado en función del número de viajeros que haya en cada momento. Además, se mantiene un dispositivo de alerta en las estaciones de correspondencia de otras líneas por si fuera necesario aumentar aún más el servicio.