Metro registra este lunes un 1,79% más de viajeros en hora punta que el viernes, con la L6 como la más usada

Tren de Metro vinilado con motivo de la visita del Papa León XIV - METRO DE MADRID

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha registrado más de medio millón de viajeros en la hora punta de este lunes, la jornada en la que más complicaciones para la movilidad están previstas durante la visita del Papa León XIV a la capital, donde permanecerá hasta este martes.

En concreto, la hora punta de este lunes ha registrado 500.506 viajeros en el suburbano, lo que supone un 1,79% más que el último día laborable, el pasado viernes, una jornada sin el factor de la visita papal.

En cualquier caso, esta cifra de viajeros es un 0,8% menor que la notificada el mismo día del pasado año, según los datos difundidos por Metro de Madrid. Una situación que se produce en un contexto de crecimiento paulatino de usuarios del suburbano.

Durante la hora, la Línea 6 de Metro, la 'Circular', ha sido la más utilizada para los desplazamientos, con 77.052 viajeros, un 5,58% menos que el pasado viernes, que cerró con un total de 2,42 millones de viajeros durante toda la jornada.

En esta jornada, Metro ha previsto un refuerzo en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 entre las 16.30 y las 23.00 horas, con incrementos de hasta un 75% en el número de trenes.

El primer día laborable de la visita del Papa, en el que están previstas las mayores complicaciones circulatorias, las autoridades han recomendado el uso de transporte público, con refuerzos especiales en la red de Metro, Cercanías y autobuses. El Ayuntamiento ha advertido, además, que se producirán posibles cortes de tráfico en M-30 y otros puntos de la ciudad tanto por la mañana como por la tarde y ha recomendado el teletrabajo.

En concreto, la mañana ha estado centrada en la agenda institucional del Papa, con reuniones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica, una visita al Congreso de los Diputados para un encuentro con parlamentarios españoles y a la Conferencia Episcopal Española.

Ya por la tarde, tendrá lugar una oración y un homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral (18.00 horas) y el encuentro multitudinario en el Estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana (19.00 horas).

El Papa realiza dos recorridos en papamóvil por la almendra central desde la Glorieta de Pirámides hasta la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, pasando por la Glorieta de Pirámides, la Puerta de Toledo, la Gran Vía de San Francisco y la calle Bailén para llegar hasta el Palacio Real, frente a la catedral.

Una vez terminado este acto, el Santo Padre volverá a recorrer las calles de Madrid a bordo del papamóvil, para dirigirse hasta el estadio Santiago Bernabéu, en el que será el trayecto más extenso de toda la visita apostólica, permitiendo que miles de personas puedan saludar al Papa en distintos puntos del centro de Madrid.

Este trayecto incluirá la calle Bailén, calle Mayor, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Plaza de las Cortes, Plaza de Cánovas del Castillo, calle Felipe IV, calle Alfonso XII, Plaza de la Independencia, calle Alcalá, calle Príncipe de Vergara, calle Concha Espina y la Plaza de los Sagrados Corazones hasta llegar al Bernabéu.