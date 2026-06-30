Militantes críticos del PSOE presentan su "proyecto colectivo" para las primarias entre críticas a la gestora

Militantes críticos presentan su candidatura a las Primarias del PSOE de Alcalá de Henares - MILITANTES CRÍTICOS

ALCALÁ DE HENARES 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Militantes críticos del PSOE de Alcalá de Henares han presentado este martes 'Es el momento', su proyecto para disputar las Primarias incidiendo en que son en un "proyecto colectivo" frente al "personalismo" y con críticas a la gestora del partido.

Lo han presentado en el Hostel Complvtvm en un acto en el que han estado presentes, entre otros, el concejal socialista Alberto González, la exasesora Nerea Masero y Sergio Mayor. En el público se ha encontrado el exsecretario de Organización Enrique Nogués.

El acto ha contado, además, con críticas directas a la gestora dirige el partido en la localidad desde que el exsecretario general del PSOE y todavía portavoz de la formación en el Consistorio, Javier Rodríguez Palacios, dimitiera de su cargo. A este órgano, que echó a andar hace seis meses y ha pedido una prórroga de tres más, le han acusado de estar "reteniendo" a la agrupación en contra de la militancia.

González ha explicado que no se trata de "una persona sino de un proyecto colectivo" con el objetivo de "transformar la ciudad". Confían que esta candidatura --que no han anunciado quién encabezará-- conseguirá el apoyo de la militancia en las primarias que tengan lugar después de las regionales, que se espera que tengan lugar ya a la vuelta de verano después de que este sábado la Ejecutiva Federal aprobara los calendarios.

Así, ha explicado que el centro de su propuesta pasa por "mirar cara a cara al vecino" y no estar "en un despacho", sino en contacto con los barrios y con las personas que viven en la ciudad complutense. "El PSOE tiene que ser reconocido por las personas que viven en los barrios de Alcalá", han reivindicado al tiempo que han afirmado que quieren ser una plataforma que inspire a que se unan vecinos y se sientan parte.

Los ponentes han reivindicado la labor de un PSOE que "tiene que ser reconocido por las personas que viven en los barrios" y consideran que lo importante es que se reconozca "un proyecto" más allá de un candidato.

En el centro han colocado la importancia de la "militancia activa" y la gobernanza del partido porque no se puede "fomentar el individualismo y encerrarse en el despacho".

SITUACIÓN "TRÁGICA" CON LA GESTORA

Preguntados por la gestora, han afirmado que el partido está viviendo "seis meses sin dirección política", algo que han tachado de "trágico". "El PSOE está retenido. Se ha retenido a la militancia", han lanzado, al tiempo que han afirmado que dimitir para "instaurar a una gestora a quien no ayuda es a los vecinos".

Asimismo, han criticado a Rodríguez Palacios por sus recientes declaraciones en medios de comunicación en las que ha hablado sobre las Primarias y la vida interna del partido. Sostienen que como portavoz del Grupo Municipal debería centrarse en criticar la gestión de la alcaldesa, Judith Piquet (PP).

Por último, han reclamado la reapertura de la sede del partido en Alcalá de Henares y han afirmado que la gestora debería estar centrada en reunirse con los afiliados y recuperar la actividad normal.

"El tiempo está pasando en contra de los intereses de la ciudad. Si no llegamos preparados estamos perjudicando a los intereses de la ciudad", han rematado con la mirada puesta en los comicios de 2027.