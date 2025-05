MM afea que "cuando hay vidas en juego" el PP se "quite de en medio" a pesar de tachar de "negligente" al Gobierno

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afeado que "cuando hay vidas en juego" el PP "se quite de en medio" a pesar de tachar de "negligente y ausente" al Gobierno de España.

Lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara de Vallecas, donde también ha afirmado que Ayuso en su intervención en el Pleno reconoció que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, estaba "al mando de las emergencias en la dana" y que "dejó abandonados a las 227 personas que fallecieron por no recibir una alerta a tiempo".

Se ha referido Bergerot a la sesión de control a la presidenta y, concretamente, a la réplica de la mandataria autonómica a la pregunta de la portavoz socialista, Mar Espinar, sobre el apagón de la pasada semana. La mandataria reivindicaba su gestión frente a la del Ejecutivo central. "No sabíamos la tragedia a la que nos podían haber llevado. Y yo no quería ver otra vez las imágenes de Valencia, de los ciudadanos abandonados por culpa de un Gobierno negligente, que no ha estado ni este año casi. Y precisamente porque podía haber sido una tragedia solicité que se activaran todos los niveles de urgencia", trasladaba.

Ante estas palabras, Bergerot ha interpretado que reconocía el papel de Mazón en la dana, apostillando a continuación que "a la hora de la verdad Ayuso pidió que el Gobierno de España gestionara la emergencia del apagón", al pedir el nivel 3 de emergencia. PSOE-M, por su parte, ha afirmado en redes que en esta intervención Ayuso "está reconociendo que es igual de negligente que Mazón".