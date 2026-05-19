MM exige la dimisión de Leguina tras pedir este que se "adecuen" las fiscalizaciones a "posibilidades reales" de trabajo

Archivo - Toma de posesión del presidente de la Cámara de Cuentas, Joaquín Leguina, en la Asamblea de Madrid, a 18 de abril de 2024, en Madrid (España). El único expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, fue elegido, el pasado ma - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido la dimisión del presidente de la Cámara de Cuentas, Joaquín Leguina, después de que este les pidiera que "adecuen" sus peticiones de fiscalización a las posibilidades reales de trabajo de la institución que lidera.

Esta reclamación llega después de que la formación haya impulsado más de una treintena de solicitudes de fiscalización desde la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a las que Leguina ha respondido advirtiendo de que son "imposibles" de asumir.

"Es imposible añadir, de una sola vez, más de 30 nuevas fiscalizaciones al trabajo ordinario de esta institución, pues para satisfacer tales peticiones haría falta reorganizar por completo la estructura de la Cámara de Cuentas, incrementando de forma muy significativa su personal y sus recursos", ha manifestado el presidente de la institución en una carta.

Por ello, Más Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la Asamblea para instar al Gobierno regional que dote a la Cámara de Cuentas de "los medios necesarios" para cumplir su función de control económico y presupuestario del sector público de la Comunidad de Madrid.

También ha solicitado a Leguina que "aclare si por fin ha entendido cómo funciona" la institución y si está dispuesto "a hacer que cumpla sus tareas o si por el contrario se plantea dimitir del cargo que ostenta".

LEGUINA CREE QUE SON PROPUESTAS "REITERATIVAS"

En el escrito, el presidente de la Cámara de Cuentas ve "llamativo" que del total de esas peticiones, "26 hayan sido realizadas por la misma diputada". Ha añadido que muchas de las propuestas son "reiterativas", que deberían agruparse o que ya han sido "fiscalizadas".

"No tiene sentido pensar que pueden realizarse fiscalizaciones específicas de la totalidad de los organismos o programas de gastos de la Comunidad. Las propuestas deberían seleccionarse y orientarse a cuestiones especialmente relevantes y, en concreto, a aquellos aspectos de la gestión económico-financiera en las que se hayan detectado deficiencias en las fiscalizaciones previamente realizadas", ha defendido.

Desde el partido regional han señalado que "llama la atención" que en vez de dirigirse al Gobierno autonómico para "adecuar los medios" de la Cámara de Cuentas al trabajo que se le requiere, "se dirija a la Asamblea de Madrid para que deje de solicitarle que cumpla las tareas que le encomiendan el Estatuto de Autonomía, la Ley de la Cámara de Cuentas y el Reglamento de la Asamblea de Madrid".

"TIENE OBLIGACIONES QUE CUMPLIR"

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha cargado contra el presidente de la Cámara de Cuentas por "quejarse cada vez que tiene que trabajar" o decir que "no puede ejercer sus atribuciones".

"Vale la pena preguntarse si sirve de algo mantener al señor Leguina con un sueldo público de 125.000 euros al año. Queda claro que le pusieron un sillón para que Isabel Díaz Ayuso hiciera propaganda política con su figura", ha censurado.

En este sentido, la líder de la oposición en la Asamblea ha defendido que esta institución "tiene obligaciones que cumplir" y que los diputados "pueden ejercer sus atribuciones para proponer las fiscalizaciones que consideren oportunas".

"Si el presidente de la Cámara de Cuentas es incapaz de hacer su trabajo, que dimita y deje paso. Y Ayuso que elija mejor, que presidir una institución madrileña debería ser el compromiso de cumplir con un deber y no un premio a la libertad política", ha remarcado.