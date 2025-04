MM pide a Ayuso y Almeida "voluntad política" para cerrar pisos turísticos ilegales y Consumo ofrece cooperación

"No hemos visto ninguna iniciativa por parte de Almeida para asumir su responsabilidad y poner fin a esta situación", critica Bustinduy

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "voluntad política" para cerrar los pisos turísticos ilegales que hay en la capital y en otros municipios de la región y el Ministerio de Consumo ha ofrecido su "cooperación" para "poner fin a esta situación de flagrante ilegalidad".

Así lo han expresado este lunes la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y su homóloga en el Consistorio, Rita Maestre, tras visitar el barrio de Palos de Moguer con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para abordar los pisos turísticos ilegales.

"Alrededor de este punto en el que nos encontramos, en solo diez calles, hay más de 118 pisos turísticos ilegales que ejercen su actividad sin ningún tipo de control, sanción o inspección por parte del Ayuntamiento de Madrid", ha detallado Maestre ante los medios de comunicación.

La líder de la oposición en el Consistorio ha señalado que "es difícil imaginar 15.000 farmacias, tiendas o restaurantes ilegales" y ha recordado que en la ciudad "existen 15.000 hoteles ilegales que hoy ejercen una actividad a plena luz del día sin que el Consistorio haga nada por evitarlo".

"Antes, había familias, niños y trabajadores madrileños teniendo aquí su vida. Hoy hay turistas que residen en lugares que, repito, no tienen ningún tipo de inspección. Almeida ha mirado para otro lado, ha criticado al Gobierno de España y ha seguido sin hacer nada para acabar con esta ilegalidad", ha lamentado.

Por ello, Maestre ha vuelto a reclamar su "cierre inmediato" y ha recordado que su formación ha llevado a la Fiscalía una denuncia contra el Gobierno municipal por "un posible delito de prevaricación porque conoce estas ubicaciones, su actividad y no está haciendo nada para cerrarla".

Asimismo, ha pedido que se aplique la Ley estatal de Vivienda que "permitiría que la emergencia habitacional que hoy vive la ciudad se viera mucho más facilitada". Ha destacado las políticas de incentivo de la oferta de vivienda y el tope a los precios de los alquileres en "un momento de burbuja que ha hecho que en pocos años en Madrid el precio de la vivienda se haya multiplicado en un 100%".

RECLAMA MÁS INSPECCIONES: "NO SOLO HAY EN LA CAPITAL"

Por su parte, Bergerot ha destacado las "políticas" del Ministerio de Consumo que "son un ejemplo de cómo se puede plantar cara" al descontrol de los pisos turísticos desde el Gobierno de España frente a "una pasividad" de Ayuso y Almeida "o a veces la tibieza del Ministerio de Vivienda".

"Deben ser tomados como un negocio ilegal que hay que cerrar inmediatamente. Los pisos turísticos irregulares no solo están en la ciudad de Madrid, sino que se están descontrolando por ciudades como Alcalá, San Sebastián de los Reyes o El Escorial. Esto afecta directa y gravemente a los precios de la vivienda en esas ciudades", ha subrayado.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea ha exigido a Ayuso la creación de un archivo o un registro regional de todas las viviendas de uso turístico que sea "transparente y accesible para saber cuántas operan, dónde y si lo hacen bajo la normativa".

En este sentido, ha exigido a la dirigente madrileña que aumente todas las inspecciones y las sanciones y ha defendido en que "hay un consenso social" en cerrar los pisos turísticos ilegales, por lo que ha recordado que las competencias autonómicas y municipales "son de la señora Ayuso y el señor Almeida".

CONSUMO VUELVE A OFRECER COOPERACIÓN

Bustinduy ha recordado que hace un mes envió al Ayuntamiento una documentación que "certifica la existencia" de más de 15.000 pisos turísticos ilegales en la capital y ha lamentado que hasta ahora "no ha recibido ninguna respuesta".

"La total inoperancia de las administraciones para poner coto a esta situación es verdaderamente inaceptable. No hemos visto ninguna iniciativa por parte del Consistorio para asumir su responsabilidad y poner fin a esta situación de flagrante ilegalidad", ha criticado.

El ministro ha cargado contra Almeida por "decir un par de ocurrencias y atacar al Gobierno de España", ha reiterado su cooperación y una reunión conjunta y ha pedido a todas las administraciones del país y a los gobiernos del PP que "exijan la retirada de los anuncios de los pisos turísticos ilegales".

"Sin comercialización de los pisos turísticos ilegales no hay pisos turísticos ilegales y esto es algo que deben y pueden hacer todas las administraciones locales y autonómicas del PP. Si como el alcalde de Madrid, el resto de administraciones del Partido Popular siguen insistiendo en no hacer nada, yo le pido a líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, que ponga orden y que haga que sus gobiernos intervengan sobre la que es la primera preocupación de la ciudadanía española", ha manifestado.

Además, ha reclamado que apliquen la Ley estatal de Vivienda, que introduzcan los topes a los alquileres porque "la experiencia en Cataluña ha demostrado que es un buen primer paso para poder atajar la crisis de la vivienda" y ha aseverado que "se puede actuar porque tienen las herramientas para hacerlo".

"UN PLAN DE CHOQUE YA MISMO"

"El Ministerio de Consumo tiene tres expedientes sancionadores abiertos en materia de vivienda. Uno es a una gran plataforma de comercialización por la publicidad ilícita de pisos turísticos sin licencia, otro a grandes gestoras que se hacen pasar por particulares y a una gran inmobiliaria por seguir cobrando honorarios por la formalización de un contrato de alquiler a las personas que arriendan un apartamento cuando la Ley de Vivienda establece que es una práctica ilegal", ha explicado.

Bustinduy ha defendido que el Ministerio, dentro del ámbito de sus competencias, "está actuando y va a actuar con toda la firmeza necesaria en una crisis como la de la vivienda" y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a denunciar "una situación en la que sea víctima de cláusulas abusivas por parte de los agentes comerciales".

"No podemos tolerar que en el ámbito de la vivienda impere la ley de la selva. No podemos consentir que se normalicen prácticas abusivas, fraudulentas o ilegales. En España hay leyes que defienden los derechos y de los inquilinos. No puede ser que campen a sus anchas los intereses de grandes operadores comerciales que se están lucrando a costa del derecho a la vivienda de las mayorías trabajadoras en nuestro país", ha remarcado.

El ministro ha insistido en que el Gobierno municipal "tiene las direcciones postales y puede inspeccionar hoy mismo" y le ha instado a que ponga en marcha "un plan de choque de inspección, de apertura de expedientes y de cierre de los apartamentos turísticos ilegales".

"Ya es hora de actuar, de decir basta. No puede ser que se consienta con los pisos turísticos lo que no se consentiría con ninguna otra actividad comercial, con un restaurante, con un bar o con una tienda. Si un piso turístico carece de licencia para esa actividad, debe ser cerrado de inmediato", ha concluido.