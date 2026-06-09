Más Madrid pide explicaciones por las incidencias en Canal de Isabel II

Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo (d) junto al consejero delegado de Canal de Isabel II, Mariano Gonzalez (c). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha solicitado las comparecencias del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, y del consejero delegado de Canal de Isabel II, Mariano González, para que den cuenta de las incidencias registradas en las últimas horas en el abastecimiento, al tiempo que han acusado al Gobierno madrileño de "deteriorar hasta el sabor del agua".

Así lo ha manifestado el diputado de Más Madrid Alejandro Sánchez en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que denuncia que "desde este fin de semana" en algunos barrios de la capital se ha registrado un "cambio significativo a peor" en el sabor del agua.

"La gestión nefasta del Gobierno de (Isabel Díaz) Ayuso, la verdad es que está logrando deteriorar hasta el sabor del agua de Madrid, de la que alguna vez nos hemos sentido tan orgullosos en esta ciudad", ha reprochado el diputado de Más Madrid en la Asamblea.

Canal de Isabel II reconoció en lunes que unas maniobras realizadas el domingo en los filtros de carbón activo de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Santillana había provocado alteraciones puntuales en el olor y el sabor del agua suministrada a algunos puntos de la región, incluidas zonas de la capital.

Fuentes de la Consejería recalcaron a Europa Press que el agua seguía siendo "potable y apta para el consumo", así como que se estaban llevando a cabo purgas en distintos puntos de la red con el objetivo de eliminar de forma definitiva esas alteraciones detectadas tanto en el sabor como en el olor del agua suministrada.

Más Madrid ha alzado al voz contra esta situación, más aún cuando en los últimos años se ha aumentado un 3% el precio del agua "con la excusa de realizar precisamente inversiones para mejorar la calidad del servicio". Sin embargo, consideran que esta incidencia "tan grave" viene ocasionada precisamente por "un fallo en el mantenimiento" de las ETAP.

Asimismo, Sánchez ha acusado a Canal de Isabel II de "no avisar de nada" cuando se produce alguna incidencia, sino que tienen que ser los propios usuarios los que preguntan e "investigan" qué ha ocurrido. Es por esto que han solicitado la comparecencia de Novillo y González para que "expliquen qué es lo que ha sucedido".