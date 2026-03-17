MM reclama a Almeida que intervenga antes de ser vendidas a otro fondo las 1.860 viviendas que fueron municipales

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre - MÁS MADRID

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha reclamado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que intervenga antes de ser vendidas a otro fondo los 1.860 pisos repartidos en 18 promociones que formaban parte del patrimonio de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) hasta que fueron vendidos por el equipo de la alcaldesa Ana Botella (PP) a un fondo de inversión.

En rueda de prensa, Maestre ha explicado que estas viviendas fueron vendidas a un fondo por un precio "irrisorio" de unos 70.000 euros de media cuando además suponía "el 20% del patrimonio público de vivienda municipal".

Maestre ha afirmado que aquella operación "de vergüenza" se realizó "engañando a los vecinos" al prometer que no habría subidas de alquiler y que se respetarían las opciones de compra, compromisos que "no se cumplieron". "Les aseguraron que los alquileres no se tocarían y no fue así. Aseguraron que las viviendas que eran con opción a compra lo seguirían siendo y tampoco fue así", ha señalado.

Sobre la nueva operación, Maestre ha alertado que el nuevo fondo interesado en la compra ha enviado a representantes a visitar y evaluar los inmuebles, especialmente en Carabanchel. Igualmente ha asegurado que el actual fondo propietario de las viviendas ya ha comunicado a los inquilinos que no se les renovará el contrato de alquiler.

"EL JUEGO DE LA OCA" DE ALMEIDA

"Lo que está pasando en Madrid es muy grave. Almeida está permitiendo que los fondos jueguen con la vivienda Madrid, que especuladores y fondos buitres se hagan con la vivienda madrileña", ha aseverado Maestre, que ve la situación como "el juego de la oca" entre fondos de inversión siendo las familias "las que caen siempre en la misma casilla, la de recibir las subidas de los alquileres y la de acabar abandonando sus casas".

Por todo ello, la portavoz de Más Madrid preguntará por esta cuestión al alcalde en el Pleno de Cibeles de la próxima semana y le insta a revertir la operación y recomprar las viviendas para que vuelvan a formar parte del parque público puesto que fue el PP el que creó el "problema" y es el que "tiene la obligación moral y política de solucionarlo".

Maestre ha defendido que existe una vía "sencilla y directa" para ello y ha señalado que ya existen precedentes en otras administraciones, como en Barcelona, donde se ha recuperado parte de la vivienda pública vendida durante la crisis.

"Es solo una cuestión de voluntad política y de recursos económicos que tienen que dedicarse a recuperar el patrimonio público y a garantizar que las familias madrileñas sigan viviendo en sus casas y no a llenar el bolsillo de especuladores", ha explicado.

Finalmente, ha asegurado que "la decisión está en manos" del Partido Popular y de Almeida. "Nosotros desde Más Madrid lo que vamos a hacer es apoyar a las familias, apoyar a la gente organizada en el Sindicato de Inquilinas y apoyar lo que creemos que es una propuesta de sentido común, que es que lo que es nuestro y nunca debió dejar de ser nuestro o el base de todos los madrileños", ha zanjado.