MM recomienda al novio de Ayuso ir "preparando las maletas" para una "temporadita lejos del ático" en Soto del Real

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha recomendado a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que vaya "preparando las maletas" para pasar "una temporadita lejos del ático", concretamente en Soto del Real.

Así ha reaccionado la portavoz a la apertura de juicio contra González Amador por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

"Hoy este señor está unos pasitos más cerca de Soto del Real, donde al menos tendrá la compañía de otros ilustres del Partido Popular. Insisto, el fraude fiscal es una cosa muy grave. Es robar dinero a todos los españoles", ha lanzado Bergerot en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de conocerse el auto de la jueza.

Bergerot ha afirmado que esta apertura es un "mensaje para todos los que piensan que delinquir sale gratis si estás cerca del poder político", concretamente el de que "la ley es igual para todos y aquí nadie se escaquea de rendir cuentas",

Ha destacado que los dos delitos que plantea la jueza dejan "deja todos los intentos de Ayuso de hablar de inspecciones salvajes de Hacienda a la altura de las mayores cortinas de humo de la presidenta" y le ha remarcado a González Amador que va a "tener que asumir las consecuencias" de los "delitos que dejó confesados".