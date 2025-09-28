MM saca pecho de su gestión local y ve la fuerza municipal clave para llegar a Sol en 2027: "Sabemos gobernar mejor"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, posa para Europa Press, en la Asamblea de Madrid, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

Se reivindica "la izquierda en Madrid" a la que "no le tiemblan las piernas" frente a 'lobbies', en referencia al PSOE-M

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha sacado pecho de la gestión local de su partido en los nueve gobiernos de los que forma parte en la región y ha situado la fuerza municipal como una de las claves para llegar en 2027 a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

"La alternativa al Gobierno autonómico se está fraguando en los gobiernos municipales a día de hoy. Yo creo que estamos demostrando en estos dos años que sabemos gobernar mejor que el PP y eso les molesta muchísimo", ha subrayado en una entrevista concedida a Europa Press tras pasar el ecuador de la legislatura.

El partido forma parte de los gobiernos de Coslada, Manzanares el Real, Velilla de San Antonio, Parla, Cercedilla, Getafe, Rivas Vaciamadrid, Alcorcón y Casarrubuelos --donde ostenta la Alcaldía--, municipios donde están demostrando que saben "gestionar mejor que el PP".

Considera que este modelo que han ido desplegando estos dos años será el que en 2027 "se hará cargo del futuro de la región". "Más Madrid se va a presentar (a las elecciones autonómicas) respaldado por cada vez más madrileños. Cada una de las veces que nos hemos presentado a las elecciones autonómicas han hecho que no dejemos de crecer. Ese es el camino que nos están indicando los cada vez más madrileños que nos dicen que somos esa fuerza que está cerca de sus demandas de sus necesidades de sus anhelos", ha insistido.

Así, Bergerot ha mostrado su confianza en recuperar ayuntamientos perdidos por la izquierda en 2023, como podrían ser Móstoles o Leganés, ahora en manos 'populares'. Ha afirmado que 'conquistarán' a los mostoleños, al igual que a los alcorconeros y getafenses porque "están viendo que donde gobierna Más Madrid está el Madrid del futuro"..

INICIATIVAS EN MUNICIPIOS

Bergerot ha hecho hincapié en algunas iniciativas que han llevado a cabo desde Más Madrid. En Coslada han multiplicado "por cinco" las campañas de prevención en los institutos contra las violencias machistas frente al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, "que ha reducido las acciones de 4.770 a 30". En Rivas Vaciamadrid "no hay un solo niño sin campamento de verano", mientras que en la capital, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "deja fuera a miles" de menores.

Asimismo, ha recalcado que están climatizando las escuelas infantiles en Alcorcón frente a un PP que "no solo no se hace cargo de que las aulas de los centros educativos estén en temperaturas extremas en invierno y en verano, sino que vota en contra de una iniciativa de Más Madrid para que se climatizaran".

"Yo creo que si la pregunta en 2027 es si queremos casas más baratas, barrios habitables, tener derecho a la vivienda, la respuesta es la izquierda madrileña. La respuesta es entonces Más Madrid. Estamos preparados para gobernar y lo mejor es que cada vez lo saben más madrileños", ha manifestado.

"MÓNICA GARCÍA NUNCA SE HA IDO DE MADRID"

Preguntada por si la ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, será finalmente la candidata del partido a las elecciones autonómicas en 2027, Bergerot ha argumentado que "nunca se ha ido de Madrid" y ha destacado que "no tuvo ningún reparo en remangarse para que revalidar un gobierno progresista".

"Mónica García es una ministra maravillosa que está ahora mismo remangada para garantizar el derecho a la salud no solo de los madrileños, sino también de todos los españoles. Se está haciendo cargo también de lo que está ocurriendo a nivel internacional, trayendo a esos niños y niñas gazatíes que necesitan atención médica frente a una presidenta que niega la atención hospitalaria a las personas migrantes, no ya solo palestinas", ha contrapuesto.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea ha enfatizado que a García le quedan dos años por delante para "seguir demostrando" que su partido "sabe gestionar mejor que el PP" y ha remarcado que la ministra está trabajando para "ensanchar la agenda de los servicios públicos y de la transición ecológica".

"Lo está demostrando con cifras récord en plazas MIR, en especialidades para los médicos de familia o reducir como nunca a 170 días la financiación de los medicamentos frente a un Gobierno de la Comunidad de Madrid que no deja de desmantelar la sanidad pública porque quiere convertirnos a los madrileños en clientes del Grupo Quirón", ha sostenido.

"NO NOS TIEMBLAN LAS PIERNAS FRENTE A NINGÚN LOBBY"

Sobre cómo ve al PSOE en la región, Bergerot ha asegurado que los madrileños "tienen muy claro" que cuando buscan a una fuerza que va a defender su derecho por la vivienda "sabe que Más Madrid no les tiemblan las piernas frente a ningún 'lobby'" y ha lanzado que los socialistas "están demostrando que a veces se ponen un poquito más del lado de los rentistas que del lado de las familias y de los inquilinos".

"Yo creo que los madrileños cada vez tienen más claro que cuando están exigiendo que se defienda su derecho a la salud, saben que en Más Madrid encuentran una fuerza que no le van a temblar las piernas frente a determinados seguros privados que pueden tener cierta incidencia en otras fuerzas progresistas. La izquierda madrileña está representada a través de Más Madrid, que está demostrando solvencia y coherencia en ayuntamientos. Bienvenido sea un PSOE que se remangue también y que demuestre que le importa Madrid", ha apuntado.

En el caso de la vivienda, la portavoz de Más Madrid en la Cámara de Vallecas cree que el PSOE "no está tomando todas las medidas contundentes por el derecho a la vivienda". Ha remarcado que están "muy orgullosas" de haber "marcado el rumbo" de muchas de las políticas para "garantizar una vida mejor" en la región.