Monasterio celebra que Ayuso "dé la razón" a Vox con la inmigración y le pide "repatriar" a "los que causan terror"

Monasterio asegura estar de acuerdo con Ayuso en hacer "frente al Gobierno comunista" de Pedro Sánchez

MADRID, 17 (EUROPA PRESS) - La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha celebrado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "dé la razón" a Vox en su discurso sobre la inmigración y le ha pedido que se "repatrie a los que causan terror".

Así lo ha explicado en rueda de prensa en la Real Casa de Correos tras la reunión que han mantenido las líderes del PP y de Vox como parte de la ronda de contactos de la presidenta con los grupos parlamentarios de la Cámara de Vallecas antes de la reanudación de la actividad parlamentaria.

"Yo me alegro que la señora Ayuso nos dé la razón y que deje de insultarnos pero ahora hay que ponerse dentro de las competencias a funcionar", ha lanzado Monasterio, quien ha insistido en la importancia de que "Madrid sea una ciudad segura como ha sido hasta hace muy poco".

Esta mañana la presidenta autonómica en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en Alcalá de Henares, municipio al que se ha trasladado a migrantes llegados a Canarias, ha exigido un plan ante la "tremenda oleada" de migrantes. En la misma ha asegurado que ha habido un brote de sarna y que hay vecinas que han denunciado agresiones sexuales.

Monasterio ha calificado de "caos" la situación en Alcalá de Henares y ha reclamado que se de "un mensaje muy claro" alrededor de la migración irregular. Ante ello, ha pedido varias medidas a la Comunidad de Madrid como establecer convenios con los países de origen para devolver "por unificación familiar" y también el "cierre de centros de" menores extranjeros no acompañados, apuntando a continuación como ejemplo el de Batán.

Al hilo, ha criticado que se le haya tachado de "xenófoba" en la Asamblea de Madrid y ha dado "la bienvenida" al PP a sus tesis. "Podríamos sacar un listado de insultos (...) Hoy Ayuso ha denunciado la inseguridad de las calles ligando a la inmigración ilegal, ese ha sido el discurso de Vox durante años", ha insistido.

"POLÍTICAS COMUNES" DE PP Y VOX ANTE LA MIGRACIÓN

Ha tendido la mano a la presidenta para atajar esta situación que se puedan "sacar propuestas juntos" y que, de hecho, podría hacerse "políticas comunes perfectamente" teniendo en cuenta los gobiernos de coalición que tienen. Pero entiende que para ello es importante que "no voten en contra de todo" lo que Vox lleva al parlamento autonómico. Ha señalado que parte de sus enmiendas parciales a los Presupuestos Regionales para 2024 estaban dedicadas a la "inmigración ilegal" y que el PP la tumbó.

Preguntada por cómo ha recibido estas peticiones el Gobierno autonómico, ha afirmado que lo que le ha trasladado es que están "preocupados por el caos" y que "quieren información". "Quieren información pero no, lo que hay que hacer es repatriarlos. No es tener información sino que no entre la gente de forma ilegal, sino de forma controlada", ha remarcado.

Al margen de la inmigración, sí que ha apuntado que Monasterio y Ayuso están "de acuerdo" en "hacer frente" al Gobierno "comunista" central al que ha acusado de "atacar la dignidad de las víctimas del terrorismo" y de "amnistiar a los desleales con España". "Ahí hay una posible alianza para trabajar juntas en esta deriva al desastre", ha expuesto.

A continuación, ha hecho un balance de los cuatro años que lleva Ayuso en la Presidencia de la Comunidad de Madrid y ha afirmado que "no han mejorado" ni la Sanidad, ni la Educación ni el acceso a al Vivienda.

Ante ello, ha defendido que el papel de Vox debe de ser "hacer propuestas y un análisis de todo lo que no está bien", afeando a continuación que Ayuso tenga "un discurso" que les parece bien pero que luego "no lo ejecute" y no "se refleje en lo que hace".

IMPUESTOS, SEGURIDAD Y VIVIENDA, EJES DE LA REUNIÓN

Ha habido tres puntos en los que ha incidido en esta reunión. Además de la "inseguridad" y la migración también ha puesto el foco en la fiscalidad, donde le ha vuelto a decir que se está haciendo "la primera subida de impuestos de facto en años" al no "deflactar en la totalidad" el IRPF autonómico para poder "empatar" con la pérdida de poder adquisitivo.

Le ha reclamado de nuevo que elimine el impuesto de sucesiones de tíos a sobrinos, que aclare qué va a hacer con lo recaudado con la restitución de parte del Impuesto de Patrimonio para recaudar el de Grandes Fortunas y ha vuelto a mostrar su negativa a la bonificación fiscal para inversores extranjeros que ya tumbó la pasada Legislatura.

El último de los ejes de la reunión ha sido la vivienda, donde ha vuelto a señalar la "crisis de la oferta" como principal culpable del ascenso de precios y ha reclamado que se liberalice el suelo.

"No puede ser que las nuevas generaciones no tengan las mismas oportunidades, o por lo menos iguales a las que tuvimos nosotros. Y es la primera vez durante años y años que las siguientes generaciones van a estar completamente lastradas", ha expuesto la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid.