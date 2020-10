Monasterio no entiende por qué la Comunidad retira cautelares contra medidas del Gobierno central: "¿En qué quedamos?

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio (d), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid (España), a 8 de octubre de 2020. Este pleno está marcado, entre otras cuestiones, por el debate de la reprobación de la gestión del co

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio (d), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid (España), a 8 de octubre de 2020. Este pleno está marcado, entre otras cuestiones, por el debate de la reprobación de la gestión del co - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha trasladado este jueves que no entiende por qué la Comunidad de Madrid va a retirar las medidas cautelares contra las medidas del Gobierno central si no están de acuerdo con ellas.

Así lo ha indicado Monasterio a través de su cuenta de Twitter después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, haya anunciado que retirarán las medidas cautelares que habían impuesto ante dicha orden en la Audiencia Nacional, "para evitar más confusión todavía a los Ciudadanos".

"Vamos a ver... Si no están de acuerdo con las medidas de Sánchez por qué ahora la Comunidad de Madrid retira las medidas cautelares. ¿En qué quedamos? ¿Qué es esto de que no salgamos de Madrid? ¡Señores por favor!, ¿qué tienen que dialogar ahora con Sánchez? No entendemos nada", ha lanzado la líder de Vox en Madrid.