Monasterio ve el Orgullo "contrario" al respeto a la persona, donde se da "caricatura denigrante" de las personas LGTBI

Publicado 01/07/2019 17:55:38 CET

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, ha aseverado este lunes que la celebración del Orgullo LGTBI es "contrario" al concepto de "respeto a la persona", y considera que da una visión "denigrante" y "de caricatura" de las personas LGTBI.

"Esta fiesta y esta forma de tratar al colectivo es lo contrario a lo que creo que tiene que ser el respeto a la persona. No creo que para este colectivo sea bueno una visión denigrante y casi de una caricatura que muchos no comparten", ha expresado Monasterio en una entrevista en La Contra TV recogida por Europa Press.

Estas declaraciones llegan la misma semana en la que se celebra el Orgullo en Madrid, siendo el punto fuerte de la misma la manifestación de este próximo sábado. Sobre esta, Monasterio ya afirmó que debería celebrarse en la Casa de Campo, y se reitera en ello.

"Me reafirmo, si no se respetan ciertas condiciones, tienen que ir a un lugar donde no se agreda a los madrileños; si ellos están dispuestos a hacer una manifestación en la calle respetando a todos los madrileños, por supuesto que lo pueden hacer, pero no es lo que hemos visto", ha expresado a renglón seguido.

Y es que considera que "cuando una madre y un padre salen a la calle del portal de su casa no tienen por qué encontrarse con ese espectáculo" en el que se "denigra la dignidad de la persona", donde haya exhibiciones poco decorosas y "actos explícitos sexuales en la calle".

Ha señalado que no es porque la celebración sea de personas LGTBI, pues "daría lo mismo" si fuera un Orgullo de ser mujer, y aparecen desnudas... diría lo mismo".

"Tenemos que exigir un mínimo de civismo, de respeto a los demás, y a la persona", ha apuntado, para añadir que hay personas LGTBI que "no se sienten cómodos con la caricatura que se hace de ellos".