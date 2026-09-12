Mónica García acusa a Ayuso de destinar "dinero de todos" al "interés de unos pocos" con la F1 en Madrid

La ministra de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reivindicó la - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha arremetido contra la gestión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, del Gran Premio de Fórmula 1, que se celebra este fin de semana en el circuito MadRing de Ifema y para el que se, a su juicio, se ha destinado "dinero de todos" para defender "el interés de unos pocos".

García ha recordado que la presidenta madrileña "prometió" que la Fórmula 1 "no constaría ni un euro a los madrileños porque lo pagarían patrocinadores privados", pero finalmente "los patrocinadores nunca aparecieron" y la Comunidad de Madrid "puso el dinero, más de 100 millones de euros públicos".

"Mientras el coste de la vida subía, los servicios públicos funcionaban cada vez peor y vivir en Madrid se hacía cada vez más difícil, Ayuso decidió redoblar la apuesta. Dinero de todos para los intereses de unos pocos", ha denunciado la líder de Más Madrid en un vídeo publicado en las redes sociales del partido.

Así, García ha relatado que en mayo de 2024 el Ayuntamiento de la capital sacó a subasta dos parcelas de suelo público junto al circuito y para las que solo llegó una oferta en la que se ofrecía "exactamente el precio de salida". Para la líder de Más Madrid esto resulta extraño "en una ciudad donde el suelo vale una fortuna y los precios inmobiliarios se han disparado".

"En esas parcelas, situadas junto a una de las principales curvas del circuito, se han levado dos hoteles de lujo con unas 680 habitaciones y vistas al Gran Premio. Suelo público en una ubicación privilegiada para un negocio dirigido al público VIP", ha lamentado, añadiendo que las "experiencias exclusivas" para la cita pueden ascender a "decenas de miles de euros".

Finalmente, la líder de Más Madrid se ha cuestionado "quién asume el riesgo y quién se queda con el negocio", porque considera que "cuando el dinero privado no apareció, entró el dinero público", y cuando "apareció el negocio privado, salió del suelo público". "Esto habla de cómo se está gestionando Madrid", ha dicho.

"La fórmula de Ayuso está clara. Meter mano en el bolsillo de los madrileños para pagar reservados, palcos y negocios privados. Un tren de vida para unos pocos pagado con el dinero de los madrileños. A esto nos referimos cuando decimos que nos están robando Madrid", ha remachado.