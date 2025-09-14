Mónica García asegura que España "vuelve a ser faro mundial en defensa de los DDHH" tras cancelarse La Vuelta Ciclista

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha afirmado este domingo que España "vuelve a ser faro mundial en defensa de los Derechos Humanos" después de que las protestas propalestinas hayan provocado la cancelación de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España.

Lo ha trasladado en un mensaje en redes sociales en el que ha afirmado que "el pueblo de Madrid" paraliza "de forma pacífica" una competición que "nunca debió utilizarse para blanquear el genocidio". "Viva Palestina libre", ha rematado. Su partido había llamado a los madrileños a participar de la "marea de dignidad" y ha desplegado en la Puerta del Sol una pancarta en apoyo a Gaza.

Los manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, protagonizando así los primeros incidentes.

Policías antidisturbios de Madrid han tenido que realizar cargas policiales ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas en la meta de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España en la capital. Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad. La Policía ha tenido que cargar contra ellos.

Los ciclistas han tenido que parar a la entrada de Madrid por las protestas propalestinas en la última etapa de la Vuelta ciclista a España.

Después de unos minutos parados, el pelotón ha reanudado la marcha en una carrera neutralizada pero han tenido que volver a parar a los pocos metros.

Ante esta situación, la organización ha dado por cancelada la etapa y los corredores se han bajado de las bicicletas y se han subido en los coches de sus equipos.