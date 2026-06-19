Mónica García integra en su lista para Primarias de Más Madrid a cargos de Sanidad, territorio y diputados regionales. - B THEVENIN (MÁS MADRID)

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha integrado en su lista para las Primarias de la formación a perfiles que han formado parte de su etapa en el Gobierno de España, cargos orgánicos y territoriales del partido y en el que repiten diputados regionales.

Así se desprende de la candidatura 'En Madrid hay partido', de la que Europa Press ha tenido acceso a los 25 primeros nombres, en los que se combinan perfiles institucionales y vinculados a movimientos sociales para "poner fin a 31 años de gobierno continuado del PP" en la Comunidad de Madrid.

Esta lista sería base de su candidatura a la Presidencia regional, a la que se añadirían independientes e hipotéticas coaliciones como Verdes Equo, con el que concurrió en las elecciones de 2023. El plazo de inscripción de candidaturas se ha realizado entre el 1 y 15 de junio. En julio, del 4 al 6, se procederá a las votaciones, cuyos resultados se publicarán el día 8.

Acompañan a la ministra de Sanidad en los primeros puestos la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, que ocupa el segundo lugar, y el portavoz adjunto de la formación en la Cámara regional, Emilio Delgado, situado en el tercer lugar tras llegar a un acuerdo para cerrar su crisis interna.

Con esta candidatura la formación busca consolidar una acción política basada en la "experiencia institucional, la capacidad de gestión y la diversidad territorial, con un reflejo de la presencia del partido en los municipios y barrios de la región, con capacidad de conectar con los sectores sociales que han sustentado el crecimiento de Más Madrid en los últimos años".

Además, incorpora perfiles vinculados a la defensa de los servicios públicos, la transición ecológica y los derechos LGTBI. En el caso de los perfiles del Gobierno de España además de cargos de Sanidad como Héctor Tejero se incorpora también al director general de Estrategia Industrial y de la Pyme del Ministerio de Industria y Turismo, Miguel Pavón. Se encuentran también referentes de la acción del partido como el hasta ahora portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño.

LA LISTA

Aparte de la propia ministra, se hace énfasis en la importancia de la sanidad al situar en el número 4 a la diputada y portavoz del área, Marta Carmona, y pone el foco en las residencias con la parlamentaria Diana Paredes en el sexto puesto, cuyo perfil también lanza un mensaje a la población migrante al ser de origen peruano. En el número 5 figura el secretario de Organización de la formación, Gabriel Ortega.

Para el séptimo puesto ha confiado en el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, que regresa a la Asamblea tras haber sido diputado autonómico entre 2015 y 2023 y es uno de los tres nombres para una hipotética candidatura al Congreso, junto con la actual diputada Tesh Shidi y Delgado. Asimismo, continúa la parlamentaria Beatriz Borrás, vinculada a Jóvenes Más Madrid, ocupando el octavo lugar de la lista.

Por otro lado, se sitúan en el puesto 9 y 13 dos diputados regionales cercanos a Delgado, Jorge Moruno y Antonio Sánchez. Los números 10, 11 y 12 corresponden a los diputados Marta Lozano, encargada de áreas económicas; Hugo Martínez, enfocado en Presidencia y Justicia y Jimena González, quien ha destacado por su oposición a la reforma de las Leyes LGTBI y Trans de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Asimismo, continuarán los parlamentarios Marisa Escalante (14) y Juan Varela-Portas (15) y se sumará en el puesto 16 la concejala cosladeña Sonia Murillo, quien hace unos meses salía del Gobierno municipal, dejando al alcalde, Ángel Viveros, (PSOE) en minoría por "bloquear medidas institucionales y cruzar líneas roja".

En el número 17 estará el concejal de Más Madrid en Aranjuez Alfonso Sánchez y en el 18 la diputada Esther Rodríguez, quien actualmente es la vicepresidenta segunda en la Mesa de la Cámara de Vallecas. Asimismo, la candidatura incorpora en el puesto 19 a Héctor Tejero, asesor de salud y cambio climático en el Ministerio de Sanidad.

Completan la lista la diputada en el Congreso de los Diputados Alda Recas (20), el jefe de Gabinete de la ministra de Sanidad, José Manuel López (21), los parlamentarios Mariana Arce (22) y Samuel Escudero (23) y Estela Muñoz (24). Y cierra estos primeros 25 nombres Miguel Pavón, director general de Estrategia Industrial y de la Pyme del Ministerio de Industria y Turismo.

Desde Más Madrid han detallado que la lista irá creciendo con nuevos perfiles y voces independientes como la senadora y diputada de Más Madrid Carla Antonelli, que continuará vinculada al proyecto como independiente en las listas electorales.