Mónica García reprocha a Ayuso dedicarse a "hacer negocio y no política" y ve al PP "cansado" tras la polémica del ático

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa para informar sobre las medidas de gestión pública adoptadas - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha afirmado este jueves que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ostenta el cargo para "hacer negocio y no política" y percibe en las filas del PP que "empiezan a estar cansados de las cosas estrambóticas" de la mandataria autonómica tras la polémica por la compra de un ático de lujo en Chamberí.

"Este ático pone en relieve todo lo que lleva haciendo la señora Ayuso desde hace siete años, que es nada de política (...) No vemos más que una señora que cada día ha mejorado más su patrimonio personal y su vida", ha lanzado la ministra en una entrevista con 'RNE', recogida por Europa Press, en la que ha recalcado que la mandataria lleva "un tren de vida que es absolutamente inasumible para un cargo público en España".

Entiende que Ayuso demuestra "una suerte de impunidad" con esta compra del ático y tras "vender a su consejero" de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras decir que ella no tiene "la menor idea" de las gestiones de Planifica Madrid, que depende de quien también es el portavoz del Ejecutivo regional.

"Creo que está poniendo una especie de prueba a sus afines sobre qué más puede hacer la señora Ayuso que no le salga a pagar", ha proseguido la ministra que fuera previamente líder de la oposición a la presidenta autonómica. Así, ha enumerado como parte de estas "pruebas" la pandemia y los fallecidos en residencias, las "mascarillas del hermano" y la caída de Pablo Casado de la Presidencia del PP nacional.

LAS OBRAS DE LA REAL CASA DE CORREOS

También se ha referido a las obras en la Real Casa de Correos que habrían sido el motivo por el que se compró inicialmente el ático en busca de una oficina "temporal" para la presidencia.

Mónica García ha afirmado que no hay ninguna declaración de Ayuso que tenga "algún mínimo rasgo de veracidad" y ha negado que por tener que acometer obras --como está haciendo el Ministerio de Sanidad-- "te compras un ático de lujo".

"No tiene ningún sentido. Y por supuesto luego no lo vendes diciendo que eso va a ser un dinero que va a ir a parar a los terrenos que se han quemado, que se han incendiado en la Comunidad de Madrid", ha lanzado la ministra en referencia a la promesa del Ejecutivo autonómico de destinar los fondos de la venta a la recuperación de los 17 municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste.

CRITICA LA "FERIA DE CARIDAD" DE AYUSO

Esta operación, ha zanjado la ministra, es "ilegal" porque la ley autonómica " dice claramente y taxativamente que no se puede hacer". Además, "es indecente" porque la recuperación del fuego no puede ser "mediante limosnas ni mediante vender pisos y patrimonio" sino desplegando los recursos de la "comunidad más rica de España".

Cree que Ayuso ha venido a la política para "gastarse el dinero de los madrileños" para luego montar "una feria de la caridad en la que la gente aporta de manera solidaria", en referencia a las donaciones de Leo Messi y la Fundación Koplowitz publicitadas por la presidenta en sus redes sociales.

"No necesitamos solidaridad, no necesitamos aportaciones y donaciones, necesitamos que la señora Ayuso gestione y gobierne y que se ponga a mejorar la vida de los madrileños", ha rechazado.