Montaje del árbol en Sol empieza "ya" aunque los madrileños tendrán que esperar al lunes para ver los primeros trabajos

1130956.1.260.149.20261104135951 Archivo - Montaje del árbol de Navidad en la plaza de Cibeles - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El montaje del árbol de Navidad en la Puerta del Sol, hasta ahora imposible de instalar por la acampada, empieza "ya" a hacerse aunque madrileños y turistas tendrán que esperar al lunes para ver los primeros trabajos, según ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

"Nosotros vamos a montar el árbol ya, vamos a empezar a montar el árbol desde hoy mismo con los trabajos preparatorios que permitan instalar las estructuras. Los madrileños van a poder empezar a ver que el árbol se está empezando a hacer a partir del lunes que viene", ha indicado desde la sede de EMT Madrid.

El regidor ha confirmado a la ciudadanía la seguridad de que el árbol de Sol "llegará al encendido de luces navideñas del 21 de noviembre".