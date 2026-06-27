Moratalaz invita a descubrir su treintena de murales en un paseo por el distrito para poner en valor el arte urbano - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Moratalaz invita a descubrir su treintena de murales en un paseo guiado por el distrito, como el de este sábado, para poner en valor el arte urbano en la ciudad.

Las siguientes plazas para conocer 'Muralalaz' se abrirán en septiembre (los días 7, 9 y 12) y en octubre (1 y 3). Únicamente se habilitan diez plazas para cada visita, que se pueden reservar a través de un formulario en línea.

Los itinerarios los dirige el artista Asem Navarro, autor de dos murales del distrito, 'Wolves family', en el CEIP Martínez Montañés, y 'Ángela', en el Centro Municipal de Servicios Sociales.

Todas las obras de 'Muraltalaz' se encuentran en fachadas de edificios municipales del distrito. Las visitas permiten el acceso a los murales ubicados en el interior de los colegios del distrito, como 'Persigue tu estrella', de la artista Leyvel, que obtuvo el tercer puesto en el concurso de la plataforma Street Art Cities, que premia los mejores murales del mundo.

El proyecto 'Muraltalaz' arrancó en 2024 y reúne en las calles del distrito obras de artistas como Alegría del Prado, Taquen, Kalouf, Lidia Cao, Lula Goce, Diego As, Millo, Dulk, Murfin, Pichiavo, Bublegum y Asem Navarro.