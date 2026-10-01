Muere ahogada una mujer de 80 años tras caer accidentalmente a la piscina de su casa en Pozuelo

Un camión de Bomberos de la Comunidad de Madrid junto a un coche patrulla de la Policía Nacional atendiendo una emergencia en una casa en Pozuelo de Alarcón - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 80 años ha fallecido este jueves tras sufrir un ahogamiento después de caer de forma accidental en la piscina de su casa, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido sobre las 12.30 horas en una vivienda situada en la calle Pintura, hasta donde se han trasladado los servicios de emergencia tras recibir una llamada alertando de lo ocurrido.

Los primeros en intervenir han sido agentes de Policía Nacional, que han atendido a la víctima y han iniciado las maniobras de reanimación. Sin embargo, cuando los sanitarios del Summa 112 han aparecido en el lugar de los hechos tan solo han podido confirmar el fallecimiento.

En el suceso han intervenido además agentes de la Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón, así como Bomberos de la Comunidad de Madrid.