Muere un conductor tras incendiarse su camión de basura en un accidente en la A-3

Archivo - Heridos en un accidente de tráfico en la A-3 - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 28 años ha fallecido esta madrugada después de sufrir un accidente en la A-3, a las afueras de Madrid, con el camión de la basura que conducía y que ha ardido tras el siniestro, según ha informado Emergencias Madrid.

Los hechos se han producido sobre las 2.15 horas de este martes en las inmediaciones del kilómetro 13,500 de la citada A-3, a las afueras de Madrid, hasta donde se han trasladado los Bomberos de la capital para extinguir las llamas.

En conductor del camión de la basura ha quedado atrapado en el vehículo accidentado y ha terminado falleciendo fruto de las llamas. Otros dos conductores de sendos camiones de la basura también han sufrido quemaduras al tratar de auxiliarle.

Uno de ellos ha sufrido quemaduras leves en las manos y otro ha sufrido quemaduras moderadas en los brazos y en la cara. Ambos han sido trasladados por Samur-Protección Civil al Hospital Gregorio Marañón y a La Paz, respectivamente.