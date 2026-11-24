Ambulancia y vehículo de Samur-Protección Civil tras un apuñalamiento en Madrid - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El narcotraficante colombiano conocido como 'El Coletas' ha fallecido en el Hospital de La Paz, donde ingresó el lunes con pronóstico crítico tras recibir un disparo en la cabeza mientras se encontraba en el interior de un garaje comunitario en el barrio madrileño de Valdebebas.

Así lo han confirmado fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, que ya en la víspera apuntaron que la víctima de los disparos era este hombre colombiano de 53 años con antecedentes por actuar como vínculo entre el narcotráfico del país sudamericano y el gallego en España.

Los hechos ocurrieron el lunes sobre las 12.30 horas, cuando la Policía Nacional recibió el aviso sobre un posible tiroteo en las inmediaciones de la avenida José Antonio Corrales, en Valdebebas. A su llegada al lugar, encontraron en el interior de un garaje subterráneo a un hombre en estado crítico con un disparo en la cabeza.

Sanitarios del Samur-Protección Civil lo estabilizaron y trasladaron en estado crítico al Hospital de La Paz, según fuentes sanitarias. La Policía Científica y Judicial se ha hecho cargo de la investigación y busca al posible autor o autores, que abandonaron el lugar dejando allí dos armas de fuego.