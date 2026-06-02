Muere el joven de 21 años herido anoche en un tiroteo en Torrelodones

Archivo - Imagen de archivo de Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 21 años ha fallecido víctima de un disparo recibido anoche en las inmediaciones de un parque en Torrelodones, donde había quedado con otro grupo de jóvenes para pelearse, según informa la Guardia Civil.

Los hechos se produjeron sobre las 21.30 horas, cuando dos vecinos alertaron al 112 de la Comunidad de Madrid de que habían escuchado disparos. Hasta el lugar se trasladaron los servicios de emergencia, que encontraron al herido.

La víctima, un joven de origen marroquí, fue trasladada al hospital, donde finalmente ha fallecido. La investigación se centra ahora en aclarar los motivos del suceso, al tiempo que se busca tanto al autor y otros involucrados, como el arma del homicidio.