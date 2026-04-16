Muere un motorista de 29 años tras chocar con un camión en Arganzuela

Trabajadores de SAMUR-Protección Civil asisten a un motorista accidentado en Arganzuela, Madrid - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 29 años ha fallecido en la madrugada de este jueves, tras colisionar con un camión que se encontraba parado en el distrito madrileño de Arganzuela.

El accidente ha sido registrado sobre las 00.50 horas de este jueves en la avenida Planetario, 20, cuando el motorista ha chocado con la parte trasera de un camión que se encontraba parado para realizar unos trabajos en la zona, según han confirmado fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press.

A consecuencia del siniestro, el varón ha sufrido múltiples traumatismos de tipo craneoencefálico y facial y ha entrado en parada cardiorrespiratoria, por lo que los sanitarios de SAMUR-Protección Civil desplazados hasta el lugar de los hechos le han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de media hora, tras lo que han confirmado la muerte del motorista.

Asimismo, un psicólogo del Samur ha prestado atención a varios testigos que han presenciado estos hechos, sobre los cuales la Policía Municipal ha abierto una investigación.