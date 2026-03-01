Muere un motorista tras colisionar contra el muro en un túnel de la A-3 en Madrid

Una ambulancia de SAMUR-PC atiende a un motorista en la A-3 - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de mediana edad ha fallecido este domingo tras colisionar contra el muro de hormigón lateral de un túnel de la A-3, en Madrid.

Emergencias de Madrid ha informado de que el accidente ha tenido lugar en la salida 14, en la incorporación a la M-50 en sentido a la A-4.

Tras realizar una RCP, SAMUR-Protección Civil ha confirmado el fallecimiento del hombre. La Guardia Civil, por su parte, se ha hecho cargo de la investigación.