Muere un trabajador de Cercanías Madrid tras recibir un golpe de una retroexcavadora

Los hechos han ocurrido en el túnel del tren de la línea 5 de Cercanías, entre las estaciones de Laguna y Embajadores - SUMMA 112

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años ha fallecido en la madrugada de este jueves tras recibir un golpe en el pecho con la pala de una retroexcavadora, mientras realizaba labores de mantenimiento en un túnel de la línea cinco de Cercanías, entre las estaciones de Laguna y Embajadores.

Los hechos han sido registrados sobre las 00.55 horas, cuando el 112 Comunidad de Madrid ha recibido una llamada en la que se le alertaba del referido accidente laboral.

A su llegada al lugar del suceso, los efectivos del SUMMA 112 han encontrado al trabajador, que presentaba un trauma torácico severo, en parada cardiorrespiratoria, según ha informado Emergencias de la Comunidad de Madrid a Europa Press. No obstante, transcurridos unos 40 minutos de reanimación cardiopulmonar, el propio servicio ha confirmado el deceso de este trabajador que desarrollaba en ese momento labores de mantenimiento de la vía.

Del mismo modo, han intervenido miembros del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, amén de la Policía Municipal madrileña, que ha abierto una investigación sobre los hechos.