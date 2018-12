La muestra itinerante 'Mitos de las violencias machistas' hace su última parada en San Blas-Canillejas

Publicado 30/11/2018 17:41:29 CET

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Antonio Machado del distrito San Blas-Canillejas acoge desde este viernes la muestra itinerante 'Mitos de las violencias machistas', una exposición que busca visibilizar este problema social y fomentar el empoderamiento femenino, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

La muestra, organizada por el Área de Políticas de Género y Diversidad de Madrid, quiere hacer reflexionar a los visitantes a través de una pregunta: "¿Has pensado o escuchado alguna de estas frases?".

A través de expresiones como: "No será para tanto si no ha denunciado"; "No hay nada que hacer"; "Las leyes de la violencia van en contra de los hombres", la exposición pretende señalar que "hay determinadas palabras que sustentan, ocultan y minimizan la violencia machista".

San Blas-Canillejas es la última parada de esta muestra, que ya ha recorrido los 21 distritos de Madrid. A su presentación han acudido la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, y la concejala del distrito de San Blas-Canillejas, Marta Gómez.