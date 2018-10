La mujer de uno de los trabajadores de Metro fallecido espera "justicia": "Mi marido ha sufrido mucho"

Actualizado 10/10/2018 15:18:48 CET

Echó de menos una corona de Metro la semana pasada, cuando murió su marido

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La viuda del segundo trabajador de Metro fallecido por enfermedad profesional relacionada con exposición a amianto, el empleado de mantenimiento Julián M. R., espera que se haga justicia con respecto a su marido, quien "sufrió mucho" tanto por el cáncer que padeció como por la actitud de la compañía respecto a su situación.

Así lo ha dicho Eugenia Martín en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a la sesión de este miércoles de la comisión de investigación sobre la presencia del amianto en Metro de la Asamblea de Madrid.

"Yo espero justicia en todas partes, justicia en la comisión, justicia en la Fiscalía y justicia en los juzgados. Yo espero que se pueda resarcir a mi marido, que ya no lo podrá ver, por el daño que le han hecho, que ha sufrido mucho. El siempre fue un trabajador excepcional al final se llevó una gran decepción con Metro, como me la llevé yo, porque nos dimos cuenta al final mi marido para Metro no era más que un número", ha subrayado.

Eugenia Martín también ha recriminado a Metro que no le diera "ayuda de ningún tipo" y ha asegurado que "costó sudor y sangre" que le dieran la baja por enfermedad profesional porque no querían reconocer que había amianto, pese a que su marido trabajó con un material "altamente tóxico" sin saberlo, dado que "ni Metro lo sabía".

Respecto a la sesión de este miércoles, con la comparecencia del exconsejero delegado de Metro Juan Bravo, ha indicado que los responsables y excargos de la compañía siguen en la actitud de "negarlo todo y ya está" ante las sospechas de negligencia por parte de la empresa.

"Todo el mundo elude responsabilidades, nadie sabía nada. No considera que haya negligencia por parte de nadie y es la conclusión que he sacado hasta ahora de esta sesión", ha espetado.

Julián M.R. falleció la pasada semana en el Hospital de Móstoles a los 61 años y fue oficial de mantenimiento de Metro de Madrid durante cerca de 40 años. Era el primer caso de trabajador por enfermedad profesional reconocida (asbestosis) por exposición a amianto.

También ha querido agradecer el apoyo de los compañeros y trabajadores de Metro a la familia y la solidaridad transmitida con su marido el día que murió con decenas de personas que se trasladaron al tanatorio. "Eché de menos una corona de Metro, Metro no mandó ninguna corona", ha reprochado la mujer del trabajador fallecido.