El municipio celebrará sus 400 años como villa e impulsará un logo común para las entidades deportivas

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, posa para Europa Press, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Leganés celebrará sus 400 años como villa y espera recuperar los festejos taurinos de cara a sus fiestas patronales pese a los problemas con la concesionario en La Cubierta del municipio, tal y como ha señalado el alcalde, Miguel Ángel Recuenco, en una entrevista con Europa Press.

Así, ha recordado que se cumplirán 400 años desde que Leganés es villa. En 1626, dependía de Madrid hasta que el Marqués de Leganés consiguió la independencia del municipio, fundado por Alfonso X el Sabio en 1280.

"Creo que nos merecemos una fiesta. Hay un equipo de trabajo en el que tenemos que poner en valor esos 400 años y hay que poner en valor la historia de Leganés, poner en valor lo que nos ha llevado a ser la ciudad que somos hoy", ha expresado.

En concreto, ha subrayado que han pasado "muchas cosas a lo largo de la historia" que los vecinos no saben, como es que estuvo la Guardia Real en el edificio Sabatini, que cuentan con una iglesias con vestigios de finales del XV, en concreto, la parroquia de Sal Salvador.

A ello, quiere sumar toda la actividad deportiva junto a las entidades para que puedan llevar el mismo escudo el próximo año con unas iniciativas que arrancarán en otoño. Le gustaría que todas ellas llevaran el mismo logo, aparte de su escudo o emblema del equipo, para sentirse "orgullosos" por los 400 años de historia de la ciudad.

Hasta el momento ha asegurado que la oposición no quiere formar parte pese a ser una "fecha emblemática". "Creo que los vecinos de Leganés, por los rollos de politiqueo, no se merecen que no se haga nada", ha valorado.

FESTEJOS TAURINOS

Sobre los festejos taurinos de las fiestas patronales, ha explicado que hay un conflicto judicial entre el titular de la concesión. "A día de hoy hay un administrador concursal por un lado; está el ejecutante que no le han devuelto la deuda; por otro lado, está el titular de la concesión, y un tercero que tiene alquilada la cubierta. O sea, hay un embrollo jurídico que a día de hoy no sabe ni a qué puerta llamar para poder organizar unos festejos taurinos", ha detallado.

Considera que es "una pena" y que no son ni "anti ni pro taurinos" a los vecinos les gusta "pasarlo bien" y son "una parte de las fiestas". Sobre la posibilidad de moverlo a otro emplazamiento, ha señalado que "queda raro" tener una plaza portátil cuando se tiene esta ubicación porque "prefieren casi no tener toros".