Del Museo de Liria al de la Moneda: Una ruta recorre los vínculos de Madrid y EEUU por sus 250 años de independencia

Ruta lugares emblemáticos de Madrid relacionados con Estados Unidos. - EUROPA PRESS

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Estados Unidos, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, ha diseñado una ruta por 12 lugares emblemáticos de la ciudad para celebrar el 250º aniversario de la independencia del país norteamericano y poner en valor los vínculos históricos entre ambas naciones.

El recorrido, con el título 'La huella estadounidense en Madrid: La ruta conmemorativa de los 250 años', hace parada en el Real Jardín Botánico-CSIC, el Museo Nacional del Prado, el Museo Naval, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Palacio de Liria, el Frontón Beti Jai, el Museo Geominero (IGME-CSIC) o el Museo Casa de la Moneda.

Estos espacios relatan diferentes episodios de la relación entre Estados Unidos y España a través de exposiciones, piezas artísticas, colecciones de monedas y fósiles, según ha explicado el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Junior.

"Cada una de las paradas cuenta una pequeña historia de los vínculos que unen Madrid y Estados Unidos", ha señalado durante la presentación de esta iniciativa en el Museo Chicote de la capital, donde ha subrayado que "los dos pueblos" avanzan hacia "un futuro totalmente renovado".

Por su parte, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha señalado que la ruta busca celebrar la amistad entre la ciudad de Madrid y Estados Unidos.

"En el marco de esta celebración publicamos este mapa cultural ilustrado, que resume algunos de los muchos lazos que nos unen, incluso antes de que Estados Unidos fuese una realidad política", ha sostenido Rivera de la Cruz, quien ha destacado que el mapa invita a recorrer la ciudad "con otros ojos siguiendo la constelación de la historia americana".

12 PARADAS EN LA HISTORIA DE EEUU Y MADRID

La iniciativa ha sido presentada este martes en el Museo Chicote, uno de los establecimientos incluidos en el recorrido y escenario además del lanzamiento de 'El Two Fifty', un nuevo cóctel creado con motivo del aniversario, el primero incorporado a la carta del local desde la muerte de su fundador, Perico Chicote, en 1931.

La bebida está elaborada con bourbon, zumo de limón, sirope de agave y vermut, entre otros ingredientes. "Preguntamos a los americanos a qué sabía América y eligieron este cóctel, incluso eligieron el color y la base", han explicado Raúl y Rubén Gómez, socios del Chicote.

Por su parte, el Real Jardín Botánico-CSIC es la primera parada del recorrido. El centro participa con tres especies botánicas de origen americano: el caqui, la pimienta de Carolina y el naranjo de Osage, este último utilizado para teñir los uniformes de militares norteamericanos en la Primera Guerra Mundial.

El Museo Nacional del Prado y el Museo Naval son las siguientes paradas del recorrido. En este último se encuentra una de las piezas más destacadas de la ruta, la carta de Juan de la Cosa, realizada en 1500 y considerada el primer mapamundi que incluye una representación de América.

La ruta continúa por la calle Alcalá con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que expone el retrato de George Washington realizado por Josef Perovani en 1796; el Restaurante Botín, que acogió entre sus clientes a figuras estadounidenses como Charlton Heston y Jacqueline Kennedy; y el ya citado Museo Chicote.

LAS CARTAS DE CRISTÓBAL COLÓN Y MONEDAS CONMEMORATIVAS

Al final de la Gran Vía se encuentra el Palacio de Liria, que custodia una colección de cartas de Cristóbal Colón. El recorrido continúa en el Frontón Beti Jai, que tuvo distintos usos a lo largo de su historia, entre ellos como fábrica de vehículos Studebaker y concesionario de motocicletas Harley-Davidson, y en el Instituto Internacional en España.

Los tres últimos puntos de la ruta son el Museo Geominero (IGME-CSIC), el Museo Lázaro Galdiano y el Museo Casa de la Moneda. El Geominero participa con una selección de 15 fósiles y minerales descubiertos en suelo estadounidense, entre ellos una réplica del cráneo de 'Tyrannosaurus rex' y ejemplares del género extinto de peces Priscacara, que vivieron en Estados Unidos durante el Eoceno.

Por su parte, el Museo Casa de la Moneda ha incorporado a la ruta una colección de diez monedas de plata acuñadas para conmemorar el 250º aniversario. Su director comercial, José Miguel Fernández de Liencres, ha explicado que las piezas, con una métrica de ocho reales y un precio de 140 euros, recuerdan distintos episodios de la participación española en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, desde el apoyo de la Corona durante el reinado de Carlos III hasta las batallas de Pensacola y Yorktown.

Entre las piezas destacan las dedicadas a Carlos III y George Washington y al primer dólar estadounidense. El Museo también muestra sellos de figuras vinculadas a esta historia, como David Farragut, primer almirante de la Armada de Estados Unidos.