Archivo - Una mujer embarazada - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha registrado la misma cifra de nacimientos en septiembre de este año que en el mismo mes de 2025, con 4.634 natalicios, lo que eleva a 39.400 los nacimientos en los primeros nueve meses en la región, según las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, en el conjunto del país los nacimientos han ascendido un 1,07% en septiembre respecto al mismo mes de 2025, con un total de 28.606 nacimientos y un acumulado de 241.647 hasta el noveno mes de 2026.

En cuanto a la edad de las madres madrileñas, el arco entre los 30 y los 34 se sitúa como el que más nacimientos suma en septiembre de 2026, con 1.572 alumbramientos, seguido del de 35 a 39 años, con un total de 1.447.

Las madres de 20 a 29 años han acumulado un total de 1.046, mientras que las mujeres de 40 a 49 años han sumado 499 natalicios. Por otro lado, el rango de edad de 15 a 19 años ha registrado 61 nacimientos.

Finalmente, los datos de Estadística han registrado ocho nacimientos de madres de más de 50 años y un alumbramiento en el rango de edad más temprana, la de menos de 15 años.