Nave 73 estrena 'La perra roja', una obra sobre la soledad y las heridas de la guerra en la Europa de entreguerras

‘La Perra Roja’ - NAVE 73

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sala Nave 73 acogerá todos los sábados de noviembre, a las 19 horas, el estreno de 'La perra roja', una propuesta de la compañía Thëatro que aborda la soledad, la violencia y las consecuencias de los conflictos bélicos a través de la historia de tres personajes en una Europa devastada tras la Primera Guerra Mundial.

Dirigida por Luis Alain Basadre y basada en el texto 'Monólogo de la perra roja', del dramaturgo José Ramón Fernández, la obra combina música en directo y grabada, movimiento y una estética contemporánea para construir una historia marcada por la marginalización, el abandono y la lucha por sobrevivir en un entorno de desesperanza.

La protagonista es una mujer que arrastra las heridas del maltrato, la soledad y el desarraigo y que se define a sí misma como una "perra roja", expresión con la que manifiesta la rabia y el sufrimiento que atraviesan su existencia. A través de su mirada aparecen otros personajes marcados por las consecuencias de la guerra, en una dramaturgia que mezcla lo grotesco y lo absurdo.

La propuesta traslada las secuelas de la Primera Guerra Mundial más allá del campo de batalla para mostrar cómo la violencia también deja huella en las ciudades y en las vidas de quienes sobreviven. La puesta en escena toma como inspiración el cuadro 'Suicide', del pintor expresionista alemán George Grosz.

MÚSICA, MOVIMIENTO Y UN FALSO DIRECTO

El montaje cuenta con María Resano Zuazu, Jorge Abad y Daniel Méndez en el reparto y juega con los límites entre lo que sucede ante el público y aquello que permanece oculto entre bambalinas, a través de un recurso de falso directo que fusiona la realidad de la escena con situaciones que transcurren detrás del telón.

La música, compuesta por el propio director, y la acción física de los intérpretes conforman algunos de los elementos centrales de una propuesta que busca sumergir al espectador en un universo escénico inspirado en el cabaret y en la Europa de posguerra.

El texto original, 'Monólogo de la perra roja', está firmado por José Ramón Fernández, autor de una treintena de obras y reconocido con galardones como el Premio Nacional de Literatura, el Premio Calderón de la Barca, el Premio Ojo Crítico y el Premio Max.

El equipo artístico se completa con Eugenia Echegaray como ayudante de dirección, Pablo Calmet en el diseño de iluminación y Estíbaliz Urdiain en la asesoría de escenografía y maquillaje.