Niños de Alcalá piden en un vídeo a la Comunidad que termine ya las obras del IES Francisca de Pedraza

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes de Alcalá de Henares han protagonizado un emotivo vídeo en el que piden a la Comunidad de Madrid que termine ya las obras del Instituto Francisca de Pedraza, en el barrio de La Garena, que llevan dos años de retraso.

En el vídeo, varios niños, con las obras del instituto detrás, se dirigen a toda la comunidad educativa, principalmente a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; al consejero de Educación, Enrique Ossorio; a la ministra de Educación, Isabel Celaá, entre otros.

"Estamos hartos de que nuestro instituto sea una promesa electoral, un edificio a medias que nunca se termina. ¿Nos ayudáis a compartir para que escuchen nuestro mensaje y el Francisca de Pedraza sea una realidad?", señalan en el vídeo, que se puede ver en la extensión https://youtu.be/bnuftBYoQDk

A lo chavales de La Garena les preocupa que no se haya publicado la licitación y que utilicen excusas como que las constructoras o la

resolución. "Siempre hay algún motivo para no acabarlo, cuando no es por un motivo es por otro, y los chicos sin instituto. De momento, no hemos salido del CEIP La Garena, al que es de agradecer su hospitalidad. El problema es que algunos estamos en clases y otros en barracones, el colegio está desbordado. Con nuestro futuro no se juega", resumen.