Los niños del Gregorio Marañón realizan un viaje personalizado en autobús para ver las luces de Navidad

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes más jóvenes del Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón, centro público de la Comunidad de Madrid, han realizado un viaje dedicado para ellos en autobús con el que han recorrido algunas de calles más emblemática de la capital para ver las luces de Navidad.

Esta iniciativa, según ha trasladado el centro sanitario en un comunicado, ha contado con la colaboración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Dos autobuses han partido del centro sanitario junto a enfermeras, pediatras y familiares de más de una veintena de niños con el objetivo de disfrutar del tradicional alumbrado que luce en estas fechas.

La gran mayoría de los pequeños pasajeros acuden de forma diaria al hospital para realizar tratamiento ambulatorio de diálisis o para el seguimiento de sus patologías crónicas. Además, también se han sumado al trayecto pacientes de Cardiología, Oncología y Pediatría, acompañados de personal sanitario que ha subido a los autobuses para velar por su seguridad de todos los pasajeros y disfrutar junto a ellos.

Estos pequeños suelen estar inmunodeprimidos o precisan atenciones especiales por sus patologías, con lo que deben cuidar singularmente sus salidas a áreas masificadas. Por eso, unos autobuses habilitados únicamente para ellos suponen una garantía y una oportunidad para que puedan realizar un paseo por el centro de Madrid como cualquier otra persona de su edad.

Una vez ocuparon sus asientos, los niños pudieron contemplar las luces de colores y la decoración navideña por calles como Gran Vía, Alcalá, O'Donnell o Goya. En esta excursión, no han faltado regalos, renos y villancicos, todo con muchas sonrisas y ojos expectantes.

LA SEGUNDA EDICIÓN DE ESTE PARTICULAR VIAJE

En 2024 ha tenido lugar la segunda ocasión en la que se ha llevado a cabo esta acción que inspiró Razvan, un niño de nueve años en tratamiento de Hemodiálisis, que no ha faltado a esta excursión que surgió en 2022. "Yo soy experto en los autobuses y me encanta aprenderme todas las líneas. Este viaje me ha parecido muy bonito y, sobre todo, poder ver las luces con mis amigos del Hospital de Día, ha sido un sueño", ha expresado.

La copresidenta de la Comisión de Humanización del Hospital Gregorio Marañón, Nuria Mira, ha señalado que, con iniciativas como esta, incluida dentro del calendario del centro sanitario, los niños "olvidan un poco que tienen que estar enchufados a una máquina, a un suero o pendientes de un monitor".

"Intentamos reproducir esa vida navideña fuera de aquí, enfocada en actividades típica de estas fechas tan señaladas", ha añadido la copresidenta. Mira también ha explicado que, además, "algunos de los niños se conocen y son amigos porque coinciden en algunas sesiones".

Desde la EMT se ha obsequiado a todos los pasajeros con regalos para la ocasión. Entre ellos, los pequeños han recibido pizarras electrónicas que han recibido con gran ilusión junto a sus padres, que han agradecido el presente navideño.