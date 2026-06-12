Noelia Posse y seis dirigentes del PSOE de Móstoles dejan Ejecutiva local por la situación "orgánicamente insostenible"

Archivo - Imagen de recurso de la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MÓSTOLES 12 (EUROPA PRESS)

La actual presidenta del PSOE de Móstoles, Noelia Posse, ha presentado su renuncia a la Comisión Ejecutiva Local junto a otros seis dirigentes del PSOE mostoleño al considerar "orgánicamente insostenible" la situación interna del partido, acusando además al secretario general, Álex Martín, de haberse "enrocado" en el cargo.

En el escrito remitido a la Ejecutiva regional, adelantado por la 'Cadena Ser' y al que ha tenido acceso Europa Press, los firmantes sostienen que la Agrupación Socialista de Móstoles atraviesa una situación de "interinidad permanente" que, a su juicio, perjudica las expectativas electorales del partido de cara a las municipales y autonómicas de 2027.

Es por ello que, afirman, no pueden seguir avalando con su presencia una situación que consideran "injusta y políticamente perjudicial". Lo atribuyen al proceso interno celebrado en abril de 2025 cuando, relatan, la dirección regional trasladó la conveniencia de que ningún militante investigado judicialmente encabezara la nueva Ejecutiva local.

Según exponen, Posse acató ese criterio y no presentó candidatura, mientras que Martín impulsó una lista encabezada por él mismo y con otros militantes investigados, una circunstancia que derivó en la suspensión federal de la elección de la Ejecutiva local.

Desde entonces, denuncian, la agrupación no celebra las asambleas ordinarias previstas estatutariamente y utiliza los canales de comunicación del partido de forma "interesada y desigual".

Los firmantes sostienen además que las herramientas de comunicación de la agrupación se emplean para reforzar la imagen pública del secretario general, mientras se invisibiliza el trabajo desarrollado por el Grupo Municipal Socialista, al que consideran el principal referente de la oposición al Gobierno municipal del Partido Popular.

A estas discrepancias orgánicas se suma la situación judicial que afecta a varios miembros de la agrupación en el denominado caso ITV. De hecho, Posse y otros tres más han solicitado voluntariamente la suspensión cautelar de su militancia ante la Comisión Federal de Ética y Garantías hasta que exista una resolución judicial definitiva.

La propia Posse ha defendido a través de sus redes sociales que estas decisiones responden a una cuestión de "responsabilidad" y no implica una admisión de culpabilidad. "Seguimos convencidos de nuestra inocencia" y "no queremos que una situación procesal aún pendiente de resolver sea utilizada de nuevo como un arma para perjudicar al PSOE de Móstoles", ha afirmado.

La exalcaldesa también ha asegurado que ni ella ni el resto de firmantes abandonan el partido. "No nos vamos del PSOE. Nos apartamos de una situación que creemos que debe resolverse", ha señalado, al tiempo que ha defendido dejar libertad a quienes encabecen la candidatura socialista de 2027 para construir su propio proyecto político.

Tras conocerse las renuncias, el secretario general del PSOE de Móstoles no ha querido entrar a valorar "decisiones personales", según ha señalado a Europa Press. El que sí lo ha hecho ha sido el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien ha asegurado que la formación socialista mostoleña se encuentra "en descomposición".

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Manuel Bautista, ha detallado que los concejales afectados seguirán ejerciendo sus funciones y ha evitado pronunciarse sobre las decisiones internas de otra formación política.