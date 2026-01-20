La novela 'noir' desembarca en la capital el 2 de febrero de la mano del IV Festival Vallekas Negra y más de 20 autores

Leonardo Padura, Marto Pariente o Irene Zugasti, entre los autores de la cuarta edición del festival Vallekas Negra - VALLEKAS NEGRA

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El festival de novela negra y social de Vallecas, Vallekas Negra, convertirá una vez más a este distrito madrileño en el epicentro del crimen literario reuniendo del 2 al 8 de febrero a más de 20 autores del género 'noir'.

Según ha difundido la dirección del festival en un comunicado, el Ateneo Republicano de Vallekas volverá a acoger la programación de la cita, que incluye en su cuarta edición tres mesas redondas, cuatro encuentros literarios y un club de lectura, entre otras actividades culturales.

Así, la cita se abrirá al público el próximo 2 de febrero, a las 19 horas, con un encuentro literario con el director del festival de novela negra Llanegra, Alejandro M. Gallo, quien presentará su novela distópica 'Vallekas 2084'.

El 4 de febrero será el turno de la presentación de la novela 'Partida de nacimiento' del antiguo concejal de Puente y Villa de Vallecas, Paco Pérez. A continuación, se celebrará la mesa redonda 'Literatura y memoria democrática', dirigida por la presidenta del Ateneo Republicano de Vallekas, Marta Sánchez, y con la participación de Emilio Silva, Lourdes Ortiz, Sol Gómez Arteaga y Luis Puicercús 'Putxi'.

Por su parte, el escritor Paco Gómez Escribano presentará su nueva novela 'Fondo buitre' en la jornada del 5 de febrero. Acto seguido, también tendrá lugar la mesa 'Literatura por Palestina' con la moderación de Elena Quintero, de la Asamblea Vallekas por Palestina, y con la participación de Irene Zugasti, Nicolás Castellano, Teresa Aranguren y Mauricio Valiente.

"Vallekas Negra se ha convertido ya en una cita ineludible del panorama cultural madrileño. Y lo hemos logrado sin ningún apoyo ni público ni privado, solo con el esfuerzo y el compromiso del barrio, lo cual es una muestra del espíritu de los vallecanos que nos hace sentir muy orgullosos", ha asegurado el director del festival, Ignacio Marín.

MÁS ACTIVIDADES

Además de encuentros literarios y mesas redondas, la cuarta edición de Vallekas Negra contará con otras actividades culturales.

Vallecas se vestirá de negro el 7 de febrero con una yincana por el barrio de la mano de la Asociación Cultural Gandalf en base a un relato de la autora Ana Grandal. A continuación, el Club de lectura del CEIP Carlos Sainz de los Terreros presentará al escritor Marto Pariente.

Durante toda esa jornada, el Ateneo Republicano de Vallekas acogerá una pequeña feria del libro con editoriales locales.

El festival clausurará su cuarta edición el 8 de febrero con la entrega de premios de relatos 'Vallekas Negra'. El certamen, que confirma el compromiso del evento con la cultura en los barrios, recibió en esta ocasión un total de 188 textos, 48 más que en la edición anterior.

HOMENAJE A LEONARDO PADURA

El festival pondrá el broche de oro con la entrega del premio a la trayectoria 'Vallekas Negra' al escritor cubano Leonardo Padura, conocido especialmente por su serie de novelas protagonizadas por el detective Mario Conde, un personaje que este año cumple 35 años de vida literaria.

Padura ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015 o el Premio Nacional de Literatura de Cuba 2012. Tras el homenaje, el festival concluirá con un aperitivo y la actuación del grupo musical Sesen Stones.

Vallekas Negra nació en el año 2023 como una iniciativa "sin ningún apoyo público ni privado" y surgió "de los propios vecinos" con el objetivo de llevar la cultura a las calles de Vallecas y dar voz a autores, tanto consagrados como noveles.

En sus anteriores ediciones, el evento reunió a escritores como Juan Madrid, Alicia Giménez Bartett, Manuel Rivas, Berna González Harbour, Carlos Bardem o Cristina Fallarás.