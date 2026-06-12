Una nueva promoción del Plan Vive Solución Joven sumará 513 viviendas en Los Ahijones

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, visita el desarrollo urbanístico de Los Ahijones - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación de una nueva promoción del Plan Vive Solución Joven en el desarrollo urbanístico de Los Ahijones, en Vicálvaro, que contará con 513 viviendas destinadas preferentemente a menores de 35 años.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado este viernes los terrenos donde se edificarán los inmuebles, sobre una parcela de 31.709 metros cuadrados.

En concreto, la urbanización estará compuesta por 513 viviendas --165 de un dormitorio y 348 de dos--, entre las que 21 de ellas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida.

Asimismo, incorporará amplias zonas comunes concebidas para mejorar la calidad de vida de sus futuros residentes, con espacios verdes, piscina comunitaria con aseos, sala de coworking y un área de juegos infantiles, configurando un entorno pensado para favorecer la convivencia y responder a las nuevas formas de vida y de trabajo.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Choque 2026/27, cuyo objetivo es ampliar el parque de alquiler asequible y promover la emancipación de los jóvenes. "El problema de la vivienda se solventa construyendo. El resto son bombas de humo y lo único que va a hacer con la intervención que quiere generar el Gobierno de España, en este caso a través del Ministerio de Vivienda, son medidas populistas, intervencionistas y que sabemos que no van a funcionar. Por lo tanto, la solución solo es una: construir, construir y construir", ha recalcado el consejero.

Durante su visita al desarrollo urbanístico de Los Ahijones, donde se ubicarán más de 15.000 viviendas, Rodrigo ha recalcado que la más de la mitad de ellas contará con algún tipo de protección pública. "Eso es muy importante para que se puedan beneficiarse especialmente los jóvenes de nuestra región y al mismo tiempo las familias que quieren emprender una nueva vida en un nuevo hogar", ha subrayado.

Durante su intervención, el consejero ha recordado que la Comunidad concentra más del 40% de toda la vivienda protegida construida en España desde 2019, lo que sitúa a la región como líder nacional en este ámbito.

En la presente legislatura, la Comunidad de Madrid ha promovido la edificación de más de 70.000 inmuebles de estas características, de los que 14.000 corresponden al Plan Vive. Este programa tiene una especial implantación en el sur metropolitano, donde está previsto superar las 4.500 casas.

NUEVA ESTACIÓN DE METRO

Además, el Gobierno regional prevé la construcción de una nueva estación de la Línea 9 de Metro en Los Ahijones, cuyo proyecto constructivo se encuentra actualmente en fase de licitación, tras haber quedado desierto en dos ocasiones previas.

"Mientras que las dos primeras licitaciones que sacamos se quedaron desiertas, en esta tercera tenemos entre 12 ó 17 ya interesados en ejecutar ese proyecto. Por lo tanto, no vamos a tener ningún nuevo retraso en este sentido", ha apuntado el consejero.

Esta actuación reforzará la conexión del futuro desarrollo urbanístico con el resto de la región y facilitará los desplazamientos de sus vecinos mediante el acceso directo a la red de transporte público.

"A través de esta nueva estación, cuando recuperemos la concesión, que actualmente lo está gestionando un gestor privado, vamos a tener la oportunidad de cambiar un poco los accesos en Puerta de Arganda y cualquier ciudadano que viva en estos nuevos desarrollos urbanísticos o en Rivas, van a tener la oportunidad de montarse aquí en el tren de Metro de Madrid y llegar hasta Paco de Lucía sin tener que hacer ningún tipo de transbordo ni intercambio de tren", ha zanjado.