Una nueva redada en la plaza de toros La Cubierta de Leganés se salda con 32 detenidos y 828 identificados

Archivo - Fachada de la Cubierta de Leganés, a 15 de diciembre de 2025, en Leganés, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LEGANÉS 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una nueva redada la pasada madrugada en bares de copas de la plaza de toros La Cubierta de Leganés se ha saldado con 32 detenidos por infracciones de la Ley de Extranjería, así como con 828 identificaciones, según han informado a Europa Press este domingo fuentes municipales.

En el dispositivo, en el que participaron Policía Nacional y Policía local, se levantaron, además, seis actas por tenencia de sustancias estupefacientes, tres de armas, una denuncia por inspección de trabajo, dos por superar el aforo permitido, siete denuncias de controladores de acceso, dos por la presencia de menores en uno de los locales y una denuncia por venta ambulante no autorizada.

Se trata de una nueva actuación conjunta entre Policía Nacional y Policía local en el marco del dispositivo permanente de vigilancia y control en las zonas de ocio del municipio, con el objetivo de "garantizar la seguridad de vecinos y visitantes y prevenir conductas delictivas antes de que se produzcan", según han apuntado las mismas fuentes.

El dispositivo policial incluyó controles de aforo y accesos, verificación de la ausencia de menores en el interior de los locales, detección de estupefacientes, inspecciones laborales y comprobación del cumplimiento de suspensiones de actividad previamente decretadas.

EL ALCALDE SEÑALA QUE ES "UN PASO MÁS" EN MATERIA DE SEGURIDAD

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), ha reiterado que esta actuación es un "paso más" en la línea de trabajo conjunto y colaborativo que se lleva a cabo desde el Ayuntamiento de Leganés, con Policía Local, y el Cuerpo Nacional de Policía. "Una línea de trabajo constante marcada desde que el Partido Popular llegó al Gobierno de Leganés en el área de Seguridad Ciudadana", ha agregado.

Recuenco ha insistido en que, desde que lleguó a la Alcaldía, dejó claro que la seguridad ciudadana "iba a ser una prioridad". "Lo he dicho y lo repetiré las veces que sean necesarias, los delincuentes y los sinvergüenzas me van a tener enfrente. Este gobierno no espera a que ocurran problemas graves para actuar: estamos encima todos los días, con presencia, coordinación y prevención", ha declarado.

El regidor ha asegurado que la seguridad es "una política pública esencial" y ha agradecido la colaboración entre los distintos cuerpos y Administraciones implicadas. "Mi obligación como alcalde es garantizar que Leganés sea una ciudad segura. Y eso exige constancia, coordinación y no bajar nunca la guardia, por eso quiero agradecer, una vez más, la colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía en un operativo tan importante", ha zanjado.

LA TERCERA REDADA

El entorno de La Cubierta ha sido objeto, en los últimos meses, de otros dos ciclos de redadas. A primeros de diciembre varias intervenciones acabaron con 30 detenidos y más de medio millar de personas identificadas. Muchas de las personas de este último grupo contaban con antecedentes policiales, mientras que los agentes detuvieron a 28 personas por los detenidos por vulneración de la Ley de Extranjería y a otras dos por reclamaciones judiciales.

La segunda intervención, a mediados de diciembre, se saldó con la detención de 19 personas y otras 376 identificadas.

Leganés ha llevado a cabo, además, varias intervenciones policiales en el polígono de Preado Overa para acabar con las fiestas ilegales en naves empresariales. En octubre, la intervención se cerró con doce detenidos y la clausura de tres naves industriales, entre ellas un bautizo y una fiesta de Halloween. Se desalojó a casi 700 participantes.

En noviembre, la policía local de Leganés llevó una nueva operación contra fiestas y eventos ilegales en Prado Overa, dispositivo finalizó con una nueva clausura de manera cautelar por infracciones "graves" vinculadas a la seguridad y el levantamiento de cinco actas por diversas infracciones.