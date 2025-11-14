Nuevas Generaciones del PP de Madrid celebran su primera convención centrada en empleo, vivienda o salud mental

Archivo - (I-D) El presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ignacio Dancausa; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y la alcladesa de San Lorenzo del Escorial, Carlota López; participan en la clausura de la I Academia de l - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones del PP de Madrid celebrará este fin de semana su I Convención Ideológica 'mUEve España', el primer encuentro que realiza la organización de estas características con el objetivo de debatir, desarrollar y presentar posicionamientos y propuestas sobre temas como empleo, vivienda, educación, salud mental o brecha generacional, entre otros.

Para cada ámbito se ha constituido un grupo de trabajo integrado por miembros de la organización, con el objetivo de construir "ideas realistas y útiles" que serán posteriormente elevadas a los distintos niveles de la administración local, regional, nacional y europea, han informado desde el PP de Madrid.

Además de la participación de militantes y especialistas, esta semana se han desplegado mesas de diálogo por toda la región para recoger las propuestas de jóvenes de a pie, complementadas con una campaña en redes sociales que busca "ampliar la escucha y la participación masiva".

"El Gobierno de Sánchez ha roto el pacto social con la juventud y ha arruinado a toda una generación. Cuando nos impide acceder a la vivienda y al mercado laboral en condiciones dignas, está tirando por tierra todo nuestro esfuerzo. Necesitamos medidas drásticas", ha afirmado el presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, Ignacio Dancausa.

Los protagonistas de la Convención serán los jóvenes, que durante la jornada del domingo actuarán como portavoces de sus propuestas "destinadas a cambiar el rumbo de España y ofrecer respuestas a los retos de su generación". La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, será la encargada de clausurar la Convención el domingo, en el HUB 232 de Las Rozas, después de que los portavoces presenten las conclusiones y propuestas ante más de 300 jóvenes. Asimismo, Ignacio Dancausa intervendrá también al finalizar esta jornada.

En la jornada del sábado se desarrollarán ocho mesas de trabajo dedicadas a "los principales desafíos de la juventud española": empleo, universidades y educación, brecha generacional, vivienda, inmigración, salud mental, defensa de la nación y Europa.

"El objetivo principal es que hablemos los jóvenes; que seamos nosotros quienes propongamos y lideremos el cambio que necesita España", ha subrayado Dancausa. Con esta convención, Nuevas Generaciones de Madrid quiere "dar voz a una generación preparada, comprometida y con ideas claras para afrontar los grandes desafíos del país".