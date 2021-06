Un nuevo auto obliga al grupo municipal de Más Madrid a restituir cautelarmente a otro vocal vecino cesado

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo auto judicial obliga al grupo municipal de Más Madrid, encabezado por Rita Maestre, a restituir cautelarmente a otro vocal vecino cesado, próximo a Recupera Madrid, la escisión de los ediles Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas.

A finales de mayo, nueve vocales vecinos --cinco del distrito de Salamanca, tres de Tetuán y uno de Carabanchel, todos próximos a Recupera Madrid-- recibieron una carta del grupo municipal en la que se les comunicaba su cese por no cumplir con las obligaciones de la carta financiera de Más Madrid. Los vocales vecinos interpusieron un recurso contencioso-administrativo "para la protección de los derechos fundamentales".

Con fecha de ayer, 3 de junio, un juzgado volvía a dictar medidas cautelarísimas que obligan a reincorporar al vocal vecino de Carabanchel. La medida llega después de que estos nueve vocales vecinos "ya hayan sido expulsados de todos los grupos de trabajo en los que participaban impidiéndoles realizar sus labores por el distrito", han criticado los concejales reunidos en Recupera Madrid en un comunicado.

El vocal vecino cesado del de Carabanchel, han explicado, "se mostró muy crítico con la decisión de Rita Maestre de votar a favor de la concesión de la medalla de la ciudad a la exalcaldesa Ana Botella e interpuso una demanda judicial". Hasta el momento son cuatro los autos que obligan a tomar medidas cautelares.

La concejala Marta Higueras ha señalado que esos vocales vecinos "fueron elegidos para representar la candidatura de Más Madrid encabezada por Manuela Carmena, no al partido político del mismo nombre que lidera Rita Maestre en el Ayuntamiento de Madrid, en el que no militan y que fue creado casi un año después de su elección como vocales".

En Recupera Madrid añaden que, han sido restituidos en su puesto, "Rita Maestre sigue sin permitir el acceso de los vocales a los grupos de trabajo desafiando la resolución judicial al impedir que hagan su labor con todos los recursos necesarios".

"La crítica no puede ser nunca un motivo para cesar la actividad de representación de la ciudadanía y mucho menos se pueden promover purgas políticas sin siquiera cumplir las mínimas garantías legales. No nos han cesado por no hacer nuestro trabajo o por no estar comprometidos sino por no pagar la cuota a su partido", ha replicado Ana Álvarez, una de las vocales vecinas afectadas.

El edil Luis Cueto ha añadido que los cargos públicos que se presentaron a las elecciones en la candidatura encabezada por Manuela Carmena "no firmaron ninguna carta financiera", por tanto, "esa carta financiera a posteriori es sólo un requisito para aquellos militantes del partido de Rita Maestre y no para los cargos públicos, como son los vocales vecinos, que se comprometieron como representantes de los vecinos y vecinas de los distritos".