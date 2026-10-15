El nuevo centro de salud Butarque comienza a prestar atención sanitaria a cerca de 19.000 vecinos de Villaverde

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MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Centro de Salud Butarque, ubicado en el número 1 de la calle Camas de Madrid, comienza este jueves a prestar atención sanitaria a los 18.709 vecinos del distrito madrileño de Villaverde.

Los usuarios del centro han sido informados previamente de la nueva asignación a este punto de Atención Primaria mediante la recepción de un SMS, así como a través de las pantallas del Centro de Salud Los Rosales, centro al que estaban adscritos hasta ahora.

El recurso sanitario cuenta con 3.800 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres plantas de la parcela cedida por el Ayuntamiento de Madrid. Dispone de 26 consultas, además de dos de carácter polivalente, sala de lactancia materna, zona de acceso y zona administrativa y, en su planta semisótano, un amplio aparcamiento para los profesionales.

La infraestructura está diseñada para albergar las cuatro unidades de atención específica en Atención Primaria: Matrona, con dependencias para la atención de la salud sexual de la mujer, seguimiento del embarazo, preparación al parto y cuidados del bebé; Fisioterapia, con una sala dotada del equipamiento técnico preciso para la rehabilitación de patologías musculoesqueléticas, entre otros procesos; Trabajo Social; y una Unidad de Salud Bucodental para toda la población, específicamente menores o adolescentes y personas mayores.

En total, la Comunidad de Madrid ha destinado 6,4 millones de euros para ampliar y modernizar la red de infraestructuras sanitarias públicas de la región. Desde el Gobierno regional se ha destacado que su puesta en funcionamiento da respuesta al crecimiento urbanístico y poblacional registrado en Villaverde.