El nuevo CISEM, con protección máxima '5 Escudos' y bunkerización de zonas críticas, comenzará a construirse en 2028

Archivo - Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (CISEM), a 29 de abril de 2025, en Madrid (España). Almeida ha visitado el CISEM para realizar un seguimiento de la situación provocada por la falta de suministro eléctrico que provocaba ayer, 28 de ab - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo edificio del Centro Integrado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento (CISEM), con protección máxima del tipo 'Cinco Escudos' y bunkerización de sus zonas críticas, comenzará a constuirse en Hortaleza en 2028, anunciará el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno del Estado de la Ciudad que se celebrará este martes.

La apuesta por la tecnología será especialmente destacable en el aspecto de la seguridad de las comunicaciones apoyándose en una red de datos especialmente robusta caracterizada por cinco escudos de protección, la máxima disponible.

El nuevo CISEM es la respuesta del Consistorio a la necesidad de integración y coordinación de los distintos equipos municipales ante las emergencias. El edificio dispondrá de todos los avances tecnológicos y de seguridad sobre una parcela de más de 12.000 metros cuadradros, con una edificabilidad de casi 18.000.

Contará con tres alturas, un aparcamiento subterráneo, una zona de seguridad perimetral y estará edificado con criterios que mitiguen posibles daños y protejan ante impactos, explosiones y riesgos naturales, incluyendo la bunkerización de zonas críticas. El proyecto está ya en redacción para licitar en 2027 y comenzar su construcción en 2028.