Malmea-San Roque-Tres Olivos - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid Nuevo Norte sigue avanzando con la apertura del túnel de Castellana Norte "a mediados" de la tercera semana de diciembre --la inmediatamente anterior a la inauguración del soterramiento de la A-5 el día 23-- y con la aprobación este jueves en Junta de Gobierno de la constitución de la Junta de Compensación de Malmea-San Roque-Tres Olivos para avanzar en el desarrollo urbanístico.

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha informado en la rueda de prensa posterior de la aprobación definitiva de los estatutos y las bases de actuación para constituir la Junta de Compensación de Malmea-San Roque-Tres Olivos, un paso que permitirá organizar la gestión urbanística de este ámbito del distrito de Fuencarral-El Pardo, integrado en el desarrollo Madrid Nuevo Norte.

El proyecto contempla un ámbito de más de 1.029.000 metros cuadrados, con una edificabilidad de 965.321 destinada a usos residenciales, oficinas y comercio. De esta superficie, 714.338 metros cuadrados corresponden a vivienda, 214.864 a oficinas y 36.119 a uso comercial.

La aprobación de los estatutos y las bases de actuación establece las reglas de funcionamiento de la junta de compensación, el órgano a través del cual los propietarios de los terrenos participarán en la gestión y ejecución del desarrollo urbanístico, bajo la supervisión y el control del Ayuntamiento.

VIVIENDAS, OFICINAS Y COMERCIO

La edificabilidad residencial permitirá construir un máximo de 7.138 viviendas. De ellas, 564.859 metros cuadrados de edificabilidad se destinan a vivienda libre, 106.756 a vivienda de protección pública de precio básico y 42.723 metros cuadrados a vivienda de protección pública de precio limitado. En este barrio, más de 1.400 de esas nuevas viviendas (el 20%) tendrán algún tipo de protección pública.

El ámbito también reservará más de 509.000 metros cuadrados para redes públicas, entre las que se incluyen espacios verdes, equipamientos, infraestructuras viarias y servicios urbanos, así como superficies destinadas a infraestructuras supramunicipales y transporte.

La ordenación prevé 161.982 metros cuadrados para zonas verdes y espacios libres y 136.890 para equipamientos sociales y servicios urbanos. A estas superficies se suman 210.374 metros cuadrados de infraestructuras locales destinadas a vía pública y otros 228.463 de viario correspondiente a redes generales.

El ámbito contempla 8.946 metros cuadrados para infraestructuras y servicios supramunicipales y 8.740 destinados a un intercambiador de transporte. La junta de compensación se constituirá mediante el sistema de compensación, por el que los propietarios asumen la ejecución del planeamiento de forma conjunta, con la dirección, supervisión y control de la Administración municipal.

ADAPTACIÓN DE SUS INFRAESTRUCTURAS La aprobación definitiva de los estatutos y bases de actuación llega después de que el pasado jueves la Junta de Gobierno aprobara, inicialmente, el plan especial para mejorar las infraestructuras y los servicios de Malmea-San Roque-Tres Olivos.

Este plan adapta las redes de agua, ferroviarias y eléctricas a las necesidades del futuro desarrollo, reajustando determinados trazados, terrenos y reservas para infraestructuras y dotaciones públicas. La actuación mantiene la continuidad del corredor verde y la superficie total prevista para zonas verdes, que incluso aumenta ligeramente.

TÚNEL

Inma Sanz ha dado cuenta de la próxima apertura del túnel del ámbito después de las afecciones al tráfico que ha reconocido que se han producido a lo largo de los últimos dos años. "A veces no se pone suficientemente en valor el hecho de que las obras no sólo estén concluyendo en plazo sino que estén concluyendo antes. En obras de estas dimensiones y de este tamaño no solía ser lo habitual en las administraciones públicas", ha recalcado, también refiriéndose a la A-5.

Tiene claro que con ambas infraestructuras la movilidad mejorará "de una manera sustancial porque son dos puntos de acceso y de salida a Madrid, de los más relevantes". "No hablamos de obras menores sino que se va a notar de una manera muy sustancial", ha subrayado.