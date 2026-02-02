Las obras para la construcción del bulevar del Paseo Verde del Suroeste sobre la A-5 se sacarán a licitación en febrero

VIista del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a las obras de la A-5 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que el Ayuntamiento iniciará en febrero la licitación de las obras de urbanización del bulevar del Paseo Verde del Suroeste, en el marco del soterramiento de la A-5, de modo que los trabajos en superficie podrían iniciarse en noviembre para que los vecinos puedan empezar a disfrutar de la nueva área verde, previsiblemente, en la primavera de 2027.

Así lo ha trasladado el propio Almeida este lunes en su visita a las obras de la A-5 para asistir a la conexión de dos frentes de excavación del túnel, donde ha señalado que esta actuación constituye "la más emblemática que se está haciendo en la ciudad de Madrid desde el soterramiento de la M-30", tanto "por la responsabilidad, el coste y la complejidad" como "por el beneficio" que va a tener para todos los vecinos de este distrito de Latina.

En este sentido, ha destacado que los barrios de Lucero, Batán, Campamento y Aluche estarán conectados por primera vez en superficie a través de un espacio ajardinado de 80.000 metros cuadrados. "Los vecinos ya no tendrán que cruzar por pasos subterráneos, sino que van a poder hacerlo a través de una superficie ajardinada y conectada", ha señalado el alcalde, quien ha remarcado que este tipo de actuaciones son las que "mejoran la vida en los barrios".

La urbanización en superficie contará con un presupuesto aproximado de 75 millones de euros y permitirá crear un espacio de cerca de 80.000 metros cuadrados de zonas verdes, tras la eliminación de la actual barrera que supone la A-5 y la sustituación de los pasos subterráneos por una conexión peatonal en superficie ajardinada.

Almeida ha destacado que las obras del soterramiento avanzan conforme al calendario previsto, pese a haberse desarrollado en condiciones "no fáciles", marcadas por un mes de enero de lluvias excepcionalmente intensas, "el doble que en enero de 2025", lo que ha supuesto una dificultad añadida para la ejecución de los trabajos.

El alcalde ha confirmado que el túnel de la A-5, de 2,2 kilómetros de longitud, se abrirá al tráfico antes de que finalice el año. "Estamos en condiciones de decir que se podrá empezar a circular por los túneles antes de que acabe este año", ha afirmado, por lo que se cumple así la previsión inicial del Consistorio. Durante la visita a las obras, ha subrayado como todo un "hito" la unión de los dos tramos que conformarán un único túnel, correspondientes a los lotes 1 y 2.

LAS OBRAS EN SUPERFICIE ARRANCARÁN PREVISIBLEMENTE EN NOVIEMBRE

En paralelo, el Ayuntamiento prevé iniciar las obras de urbanización en superficie en noviembre, una vez adjudicados los trabajos, con el objetivo de que al menos una de las zonas en las que se divide el ámbito esté finalizada en la primavera de 2027, de modo que los vecinos podrían empezar a disfrutar de estas nuevas zonas verdes junto a sus viviendas.

Asimismo, Almeida ha asegurado que no será necesario realizar nuevos desvíos de tráfico hasta la finalización de las obras y ha reiterado el compromiso del Consistorio de seguir manteniendo un contacto permanente con los vecinos y asociaciones del distrito para minimizar las afecciones y compatibilizar la ejecución de la infraestructura con la calidad de vida de la zona.