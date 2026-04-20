Las obras de reforma de la Puerta de Alcalá hacen aflorar restos del antiguo tranvía de Madrid

Archivo - Comienzo de las obras del bulevar en la calle Alcalá, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). La nueva configuración de la calle permitirá a los ciudadanos transitar por el monumento, que recuperará en parte su condición de puerta de acceso - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reforma de la Puerta de Alcalá que está acometiendo el Ayuntamiento de Madrid ha hecho aflorar restos del antiguo tranvía que circulaba por la ciudad, han confirmado fuentes del área de Obras y Equipamientos, con Paloma García Romero al frente.

Ha sido en concreto el dispositivo de control arqueológico de la obra el ha dado cuenta del hallazgo a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

El Consistorio está a la espera de las indicaciones de este organismo. Los trabajos en la Puerta de Alcalá continúan aunque los hallazgos no se moverán hasta que no lleguen las indicaciones autonómicas.

La red electrificada de tranvías de Madrid echó a andar a partir de 1898, un servicio que desapareció definitivamente en el verano de 1972. Hasta entonces varias líneas pasaban por Alcalá conectando el centro con Arturo Soria o Plaza de Castilla.