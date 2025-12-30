El ocio nocturno madrileño prevé facturar 40 millones de euros en Nochevieja

Ocio nocturno - ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DISCOTECAS

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ocio nocturno madrileño estima una cifra global de facturación en Nochevieja cercana a los 40 millones de euros y prevé que más de 620.000 personas lo celebren en los 1.700 locales de ocio de la Comunidad de Madrid.

Así lo refleja el Estudio de Perspectivas de Navidad y Nochevieja 2025, elaborado por Noche Madrid, España de Noche y Coca-Cola, que permite conocer las claves de una Nochevieja marcada por el crecimiento de la venta anticipada.

También influirá la mayor planificación del público para aprovechar los buenos precios de esta forma de compra, hasta un 20% más baratos que la venta en taquilla y que supondrá que más del 57% de las entradas de la noche de fin de año se vendan de esta manera, la compra anticipada de entradas de Nochevieja se realiza, de media, con 17,8 días de antelación y el precio medio de salida de la entrada anticipada se sitúa en torno a los 33 euros.

En este contexto hasta un 27,3% de los locales que tengan venta anticipada pondrán el cartel de sold out, un 4,6% más que en 2024, confirmando una demanda sólida y sostenida lo que hace de las discotecas la opción mayoritaria para celebrar la Nochevieja.

Asimismo, las previsiones apuntan a un incremento de asistentes cercano al 5% respecto a 2024, impulsado por la evolución positiva del turismo en Madrid. El aumento del público turista, presente hasta en un 42,6% de los locales de ocio refuerza el papel de la capital como destino urbano de referencia durante las fiestas navideñas.

CAMPAÑA DE CULTURA

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid y Noche Madrid impulsan un año más la campaña "Madrid baila en Navidad", una iniciativa turística destinada a promocionar la región como Capital Europea de la Nochevieja y a reforzar su posicionamiento internacional como destino cultural, musical y festivo de primer nivel.

La campaña promocional internacional utiliza los medios de comunicación y la redes sociales para llegar a los principales países emisores de turistas hacia la Comunidad de Madrid como son Francia, Italia, Reino Unido y México. La campaña ha alcanzado una audiencia internacional agregada superior a los 8 millones de impactos potenciales, con presencia en medios ingleses, mexicanos, italianos y franceses.

La campaña se enmarca en el proyecto Nightlife in Greater Madrid, que pone en valor la diversidad y calidad del ocio nocturno madrileño y refuerza su proyección en Europa y en el mundo con acciones de comunicación, promoción y colaboración con creadores de contenido en redes sociales.