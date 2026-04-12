La oficina de gestión de la Tarjeta de Transporte Público de Plaza Elíptica estará lista tras el verano

Archivo - Una persona pasa su título de transporte para acceder a la estación de Sol, a 1 de septiembre de 2022, en Madrid (España). Hoy entran en vigor los descuentos en los títulos de transporte público, que se vendan hasta el 31 de diciembre de 2022, a - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva oficina de gestión de la Tarjeta de Transporte Público (TTP) en el intercambiador de Plaza Elíptica, punto de conexión de la capital y los municipios del sur, estará lista tras el verano.

El Consorcio Regional de Transportes (CRTM) acaba de licitar el contrato de obras para el acondicionamiento del local por un importe de 113.003,10 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses.

En concreto, se llevarán a cabo trabajos para dotar al local, en régimen de alquiler y situado en la planta 3 del intercambiador, de las condiciones técnicas, funcionales y de accesibilidad necesarias para su uso como oficina pública.

Se trata de un local de 64,96 metros cuadrados, con superficie útil de 57,45 metros cuadrados (para atención al cliente se destinarán 33,39 y otros 24,06 serán para almacén), según la documentación consultada por Europa Press.

Los trabajos de reforma consisten fundamentalmente en la redistribución de espacios, renovación de suelos, revestimientos y acabados, así como de las instalaciones (electricidad, climatización, fontanería, cerrajería, comunicaciones, protección contra incendios, carpintería y mobiliario) del citado local, que se encuentra en régimen de alquiler

La nueva oficina está pensada para tres puestos de agentes de atención y un horario de 07.00 a 22.00 horas, de lunes a viernes, y de 10.00 a 22.00 horas, los sábados.

Se estima que atenderá aproximadamente a unas 5.000 personas al mes, de las que 3.400 serán para tarjetas o duplicados. En ella los usuarios podrán realizar todas las gestiones habituales relacionadas con la Tarjeta Transporte Público, como la adquisición de nuevas tarjetas con cita previa, la resolución de incidencias y la solicitud de información.

Además de atender así una petición de los vecinos de Usera, esta oficina permitirá descongestionar otras, como la de Príncipe Pío, Moncloa, Méndez Álvaro y, sobre todo, la del Sol.

En total, el CRTM cuenta con 24 oficinas de gestión, doce de ellas en la capital y las doce restantes en otros municipios de la región. Además, a lo largo de 2026 también está prevista una nueva oficina en el Intercambiador de Plaza de Castilla.

Durante 2025, estas oficinas atendieron más de 1,8 millones de consultas presenciales, con las sedes de Sol, Aeropuerto T4 y Moncloa como las de mayor actividad.

El Intercambiador de Plaza Elíptica conecta las líneas de autobuses interurbanos de Getafe, Leganés y Parla con las líneas 6 y 11 de Metro, además de otras líneas de autobuses de EMT, además de ser punto de llegada y salida de los servicios de largo recorrido a Toledo.